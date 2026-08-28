Anja Jenko na zabavi samo s kristalčki okoli prsi: »Morska deklica ni prišla do doma« (FOTO)

»The Mermaid,« je ob vročih fotografijah zapisala Anja Jenko, nato pa svojim sledilcem razkrila, kako je nastala nenavadna oprava. Krilo je bilo prvotno zamišljeno skupaj z ustreznim zgornjim delom, vendar ga je tokrat kombinirala s kristalnim topom, ki po njenih besedah sploh ni bil namenjen temu, da bi ga nosila kot pravi top. Ker je imelo krilo še luknjo, je bilo treba uporabiti nekoliko nenavadno rešitev. »Diamantna zapestnica je držala vse skupaj skupaj, ker je bilo v krilu treba rešiti luknjo,« je hudomušno opisala svoj improvizirani modni popravek.

Jenko se je ob tem pošalila tudi na račun svojih oblikovalskih sposobnosti. »Zelo profesionalno modno oblikovanje,« je zapisala ob kombinaciji, ki je očitno zahtevala precej več improvizacije, kot bi si človek mislil. Oprava je sicer prestala začetek večera. »Outfit survived dinner. It survived the show. It did not survive us dancing,« je zapisala. Prevedeno: preživela je večerjo, preživela predstavo, nato pa je dokončno klonila, ko se je začela prava zabava. Na fotografijah je pokazala tudi precej manj glamurozno nadaljevanje večera – nujno popravilo oprave. »Swipe for the very glamorous emergency repair operation … and to see how The Mermaid eventually made it home,« je pozvala sledilce, kar v prevodu pomeni, da lahko s premikanjem skozi slike počasi vidijo, kako je obleka propadala skozi večer.

Na koncu je svojo modno pustolovščino ocenila precej zgovorno: »10/10«. Večer je bil torej po njenem mnenju odličen, oprava pa precej manj uspešna, vendar je kljub temu ne bi zamenjala za bolj praktično izbiro.

Sledilcem je pokazala tudi trenutke pred začetkom večera, ko je bila oprava še brezhibna, pozneje pa tudi fotografije, na katerih je videti, da je bilo med zabavo precej bolj živahno. In kako se je večer končal? »Morska deklica ni prišla do doma..,« je sklenila Jenko.