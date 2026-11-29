Da se Anja Jenko rada zabava, ni nobena skrivnost. Tokrat je na družbenem omrežju Instagram objavila serijo fotografij in posnetkov iz beograjskega lokala Lafayette, kjer se je prepustila glasbi, plesu in nočnemu življenju. Za večerni izhod je izbrala izjemno kratko obleko v bordo barvi s čipkastim vzorcem, oprijetim steznikom in izrazitim dekoltejem.

Z razpuščenimi, valovitimi lasmi in skrbno izbranim ličenjem je pozirala pred objektivom, na posnetkih pa pokazala tudi svoje plesne gibe. Pri zabavi ji je družbo delala najmanj še ena prijateljica. »Iz ljubezni do vragolij,« je zapisala ob objavi.

(Oglejte si posnetke)

V lokalu se zabava tudi smetana balkanske estrade

Lafayette ni običajen beograjski nočni klub, temveč prestižna kombinacija restavracije, kabareta in kluba ob reki Savi. Obiskovalci lahko ob večerji uživajo v spektakularnih nastopih plesalcev, pevcev in akrobatov, po polnoči pa se prostor spremeni v plesišče, kjer za zabavo do zgodnjih jutranjih ur skrbijo didžeji, ne manjka pa niti smetana balkanske estrade.

Anja je sicer poleti pritegnila tudi pozornost ameriških medijev, ko so jo opazili v ljubljanskem nočnem klubu, v katerem se je Luka Dončić zabaval s soigralci iz moštva Los Angeles Lakers. Takrat so se pojavila številna ugibanja, vendar so Dončićevi predstavniki pozneje zanikali, da bi se košarkar tistega večera z njo srečal ali pogovarjal.

Ne skriva, da živi na veliki nogi

Nekdanja Playboyeva zajčica, manekenka in spletna vplivnica svojih sledilcev ne razvaja le z zapeljivimi fotografijami, temveč jim pogosto ponudi tudi vpogled v svoj razkošni življenjski slog. Prestižne počitniške destinacije, razkošna plovila, smučanje v švicarskem St. Moritzu, oblačila priznanih modnih oblikovalcev in večerje v izbranih restavracijah so del njenega sveta, ki ga rada pokaže na družbenih omrežjih.

Anja je hči nekdanjega politika in podjetnika Janka Jenka, ki je bil nekoč izvršni direktor Državljanske liste Gregorja Viranta. Prav oče ji je kupil tudi razkošno stanovanje v središču Ljubljane, katerega vrednost naj bi ob nakupu znašala okoli milijon in pol evrov. Njegovo notranjost je pokazala tudi v televizijskih oddajah.

Anja se sicer ukvarja s spletnim marketingom in oblikovanjem večernih oblek, je pa tudi mamica sina Liama, ki se ji je rodil v dolgoletnem razmerju z Mariem Pejčićem. Njune poti so se razšle leta 2023.