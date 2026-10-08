Anja Ramšak iskreno o porodu in prvih dneh s hčerko Leni: »Pol ure sem jokala, da nikoli ne bom rodila« (FOTO)

Priljubljena radijska voditeljica Anja Ramšak, ki je pred kratkim prvič postala mamica, je s sledilci delila prve utrinke življenja s hčerko Leni. Ob fotografijah iz porodnišnice, prvega prihoda domov, obiskov, daril in sprehodov je odkrito zapisala tudi nekaj besed o svojih prvih dneh po porodu. Spomnila se je tudi dni pred rojstvom hčerke. »Točno en teden prej sem po CTG-ju v taisti porodnišnici in informaciji, da se še nič ne dogaja, vsaj pol ure jokala, da nikoli ne bom rodila,« je zapisala.

Poseben del objave je namenila osebju Porodnišnice Postojna. Opisala je noči, ko iz sob neprestano prihajajo klici porodnic in novopečenih mam, ki prosijo za pomoč pri najrazličnejših stvareh. »Se vam zdi otrok sit? Veliko joka, nekaj ni v redu? Mi pomagate pristaviti? A lahko še en vložek? A je to in to normalno?« je nanizala vprašanja, ki jih po njenih besedah osebje posluša znova in znova. A prav odnos medicinskih sester in babic jo je očitno močno ganil. »Vsak klic na pomoč je ob katerikoli uri sprejet z razumevanjem,« je zapisala. Ob tem se je pošalila tudi na svoj račun. »Jaz sem na primer vprašala, če se pripravim za vaginalni ultrazvok. Pa je rekla: 'Gospa, za to je malo prepozno.'«

»Razumejo tudi čustveno stanje ženske«

Mlada družinica je že doma. FOTO: Osebni Arhiv

Anja je v zapisu posebej poudarila, kako pomemben se ji zdi odnos do žensk po porodu, ko so te telesno in čustveno še posebej občutljive. »Zdi se, da vse sestre in babice razumejo ne samo biologije mame in otroka, ampak tudi psihološki ustroj in čustveno stanje ženske po devetih mesecih nosečnosti, po porodu,« je zapisala. Dodala je, da je v teh trenutkih še posebej pomembna nežnost in potrpežljivost. »Kako zelo pomembno je, da smo ženske deležne ljubeče pozornosti in skrbi, da ni zavijanja z očmi, ko že n-tič prosiš za pomoč pri dojenju.«

Svojo zahvalo je sklenila z besedami: »Hvala, Porodnišnica Postojna, za vašo vas toplih, ljubečih in prekrasnih žensk.« V objavi je pokazala tudi bolj lahkotne trenutke prvega tedna – prvi paket za Leni, kontrastne kartice, darila, prvi obisk in prvi sprehod. Ob eni od fotografij se je spomnila tudi obdobja, ko sta bili z njeno psičko Viki sami. »Najprej sva bili jaz in Viki in tega nikoli ne pozabim,« je zapisala. Pozneje je v njeno življenje vstopil Matevž, s katerim sta ustvarila družino.