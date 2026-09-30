Anja Ramšak povila deklico in ji nadela čudovito, a redko ime (FOTO)

Voditeljica in priljubljeni radijski glas Anja Ramšak je dočakala enega najlepših trenutkov v življenju. Z možem Matevžem sta postala starša deklice, ki sta ji nadela nežno in nekoliko redko ime Leni. Veselo novico sta sporočila na Instagramu, kjer sta objavila čudovito fotografijo svoje male deklice in zapisala preproste, a ganljive besede: »Tukaj sem. Leni.« Objavo je pospremil trenutek sreče, ki sta ga delila s svojimi sledilci, ti pa so novopečena starša takoj zasuli s čestitkami.

Na mali čudež sta čakala

Pot do rojstva male Leni zanju ni bila samoumevna. Anja in Matevž sta se namreč nekaj časa trudila in čakala na težko pričakovani plusek na testu nosečnosti. Zato je prihod deklice zanju še toliko bolj poseben in čustven. Med prvimi, ki so jima namenili lepe želje, so bili tudi člani jutranje ekipe Radia 1, kjer je Anja ustvarjala do odhoda na porodniški dopust. Poslušalci in sodelavci so jo v teh mesecih pogrešali, zdaj pa jo čaka najlepša nova vloga, vloga mame male Leni. Iz srca ji čestitamo tudi iz našega uredništva.