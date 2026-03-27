Anja Ramšak razkrila veselo novico: »Čez nekaj mesecev bom mama« (VIDEO)

Radijska voditeljica Anja Ramšak je s sodelavci in poslušalci Radia 1 delila eno najlepših novic – postala bo mamica. Veselo razkritje je prišlo spontano, kar med jutranjim radijskim programom, kjer je s sodelavci govorila o prihajajočem vikendu.

Med sproščenim pogovorom je omenila, da bo več časa preživela doma in počivala, nato pa presenetila z nekoliko bolj čustvenim razmišljanjem o življenju. Opisala je občutek, ko se ti odprejo nova vrata in začneš doživljati svet na drugačen način. »Imate občutek, da življenje kdaj dobi nove dimenzije … da se odprejo neka nova vrata,« je dejala in s tem hitro vzbudila radovednost sodelavcev.

Kmalu zatem je razkrila, da jo že nekaj mesecev spremlja posebno obdobje, v katerem »nekaj raste« in se vsak dan malo poveča. »Trenutno je velik nekje med limono in jabolkom.« S tem je potrdila, da z možem Matevžem pričakujeta prvega otroka. Priznala je, da novice še vedno ne more povsem dojeti. »Čez nekaj mesecev bom mama. Še sama ne morem verjeti,« je povedala.

Anja Ramšak. FOTO: Osebni arhiv

Občutki so mešani – od velike sreče in hvaležnosti do rahle zaskrbljenosti in strahu, ki pogosto spremljata tako pomembno življenjsko spremembo. Njeni radijski sodelavci so jo ob razkritju navdušeno podprli in ji čestitali, poslušalci pa bodo kmalu dobili še enega zvestega »poslušalca« ali »poslušalko«, se je pošalila Anja.