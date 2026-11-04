Anja Širovnik in Gašper si želita noči brez kamer: »Mislim, da vsi vemo, kaj bi se zgodilo« (VIDEO)

V resničnostnem šovu Otok ljubezni Adria za vroče trenutke znova skrbita slovenska tekmovalca Anja Širovnik in Gašper Širovnik, ki naklonjenosti drug do drugega ne skrivata več. Po burnem začetku njune ljubezenske zgodbe, ki so jo spremljali prepiri, ljubosumje in zapleti z drugimi tekmovalci, sta se očitno še bolj zbližala. Tokrat sta v pogovoru odkrito priznala, da si želita noči brez kamer, da bi lahko bila povsem sama.

»Jaz bi rada imela noč brez kamer,« je dejala Anja, Gašper pa se je z njo nemudoma strinjal. »Tudi jaz bi si to zelo želel,« ji je odgovoril. Ko ga je vprašala, kaj natanko si želi, ji je pojasnil, da bi rad, da bi bila sama. Njegov odgovor je Anjo spravil v smeh, nato pa je precej neposredno namignila, kaj bi se lahko zgodilo, če bi jima ustvarjalci oddaje omogočili nekaj zasebnosti. »Mislim, da vsi vemo, kaj bi se zgodilo. Tukaj sem že, koliko, mesec in pol, mislim, da. Tako da vam ne bom povedala, kaj, ampak mislim, da vsi vemo, kaj bi se zgodilo,« je v smehu priznala Anja.

Od burnih prepirov do vse močnejših čustev

Ljubezenska zgodba slovenskih tekmovalcev se sicer ni začela povsem brez zapletov. Gašper je bil sprva v razmerju s tekmovalko Mili, njun odnos pa so zaznamovali številni nesporazumi. Ko sta se razšla, se je začel vse bolj zbliževati z Anjo, s katero sta si po začetnem spogledovanju izmenjala tudi prve strastne poljube. Njuno zbliževanje je v vili sprožilo precej odzivov, a sta kljub temu nadaljevala razvijanje odnosa. Anja, ki jo je slovenska javnost spoznala kot zmagovalko prve sezone šova Sanjski moški, je v preteklosti že izkusila, kako zahtevno je ljubezen, ki se rodi pred kamerami, prenesti v vsakdanje življenje.

Slovenca sta že spregovorila o skupni prihodnosti. Anja je priznala, da sta v šovu prišla do točke, ko svojega odnosa zaradi okoliščin ne moreta več bistveno nadgraditi, zato ju pravi preizkus čaka šele zunaj vile. V enem od pogovorov je celo namignila, da bi se lahko zaradi Gašperja preselila v Ljubljano.