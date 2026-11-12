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Anja Širovnik iskreno: »Največ sem jokala, ko sva z Gašperjem postala par« (FOTO)

V ekskluzivnem pogovoru za Slovenske novice je razkrila, kaj se je dogajalo za kamerami šova Otok ljubezni in kakšne načrte ima v prihodnosti.
Anja Širovnik FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 12. 11. 2026 | 13:27
 12. 11. 2026 | 13:27
5:04
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Anjo Širovnik je slovenska javnost spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški, zdaj pa je svojo srečo v ljubezni ponovno preizkusila pred televizijskimi kamerami. Tokrat v šovu Otok ljubezni Adria, kjer je spoznala Gašperja Širovnika, s katerim sta kljub precej burnemu začetku osvojila drugo mesto. V pogovoru za Slovenske novice nam je razkrila, kako je doživljala težke trenutke v vili, kakšen je njun odnos po koncu snemanja in kako resni so njuni načrti za skupno prihodnost.

Kot pravi, si ni predstavljala, da se bo še kdaj podala v resničnostni šov. A ko je izvedela, da prihaja različica priljubljenega Love Islanda, ki ga spremlja že vrsto let, in da bo snemanje potekalo na Tenerifih, kjer je nekoč živela, je to razumela kot znak. »Rada imam nove izkušnje, izzive in rada grem iz cone udobja, saj se tam zgodijo najlepše stvari,« nam je zaupala. Izkušnjo opisuje kot psihično precej zahtevnejšo od Sanjskega moškega, a obenem veliko boljšo. Njena ljubezenska zgodba z Gašperjem se ni začela pravljično. Ta je bil sprva v paru z Mili, zaradi česar je Anja občutila tudi slabo vest. »Na začetku sem imela seveda slabo vest zaradi Mili, vendar se je potem hitro videlo, da onadva nista za skupaj in da njun odnos ne vodi nikamor,« pojasnjuje. Še težji od začetnih dvomov pa so bili odzivi preostalih tekmovalcev.

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
»Največ sem jokala, ko sva z Gašperjem postala par. Nihče razen Alje se ni pogovarjal z nama in res se je čutila ta negativna energija,« se spominja dni, ko je zaradi dogajanja v vili večkrat jokala. Pritisk je bil tako velik, da je celo razmišljala o odhodu.

»Nekajkrat sem celo pomislila, da jaz tega pritiska ne bom zdržala in da bi bilo bolje, da bi šla domov. Vendar sta bila Alja in Gašper razlog, da sem ostala.« Kljub vsem zapletom sta se z Gašperjem prebila vse do finala in osvojila drugo mesto. Takšnega razpleta Anja ni pričakovala, še manj pa podpore gledalcev. Priznava, da se je pripravila na številne negativne komentarje, zato so jo lepi odzivi toliko bolj presenetili. Zanimivo je tudi, da imata zaljubljenca enak priimek. Anja nam je razkrila, da je še pred vstopom v vilo preverila, ali sta morda sorodnika. »Ampak si nismo. Niti v daljnem sorodstvu ne,« je odločna.

Kmalu jo čaka selitev v Ljubljano 

Čeprav sta v vili preživela dva meseca praktično nerazdružljiva, se Anja zaveda, da je življenje zunaj resničnostnega šova drugačno. Prav zato si želi, da bi se z Gašperjem še bolje spoznala tudi v vsakdanjem življenju. Kljub temu razmišlja o pomembnem koraku. »Zdaj sva bila dva meseca navajena živeti drug z drugim in da sva skupaj 24 ur na dan. Zato mislim, da bi se lahko moja selitev v Ljubljano zgodila kar hitro,« nam je razkrila.

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Pravi, da njun odnos po koncu snemanja lepo napreduje. Zaradi številnih medijskih obveznosti sta skoraj vsak dan skupaj, njuna povezanost pa je po njenih besedah vse močnejša. »Drug z drugim sva ista kot pred kamerami, tako da je med nama vse isto, kot je bilo, oziroma še boljše.« Z Gašperjem sta sicer v šovu doživela tudi nekaj nesporazumov, predvsem zaradi njegove eksplozivnosti. A Anja opaža spremembo. »Mislim, da se je Gašper kot oseba res umiril in da nam je vsem pokazal svojo drugo plat,« pravi.

Naredila bosta kompromis 

Anja Širovnik FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik FOTO: Osebni Arhiv
Zaljubljenca sta se že pogovarjala tudi o ustvarjanju družine, čeprav imata pri številu otrok precej različne želje. Gašper bi jih imel kar sedem, Anja pa bistveno manj. »Oba z Gašperjem si želiva otrok, le da se pri številu ne strinjava. Jaz sem rekla, da bi imela maksimalno dva, ampak da lahko za njega naredim kompromis na tri,« nam je v smehu pojasnila. In kaj je z obljubo o tetovažah, ki sta si jo dala pred kamerami? Gašper je namreč napovedal, da si bo dal tetovirati njeno ime, Anja pa njegovo začetnico. Kot kaže, se na tem področju nekaj pripravlja. »Glede tatuja spremljajte v naslednjih dneh naša družbena omrežja, saj bomo kmalu razkrili majhno skrivnost,« je bila skrivnostna.

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Čeprav ji je sodelovanje v šovu poleg ljubezni prineslo tudi nova prijateljstva in pomembne življenjske izkušnje, Anja pravi, da je bilo to najverjetneje njeno zadnje resničnostno televizijsko poglavje. »Mislim, da sem pa zdaj res zaključila z resničnostnimi šovi,« nam je priznala. V prihodnje se želi posvetiti predvsem svojemu podjetju, kjer jo po daljši odsotnosti čaka veliko dela. Obenem pa se veseli vsega, kar ji prinaša prihodnost. Tokrat, kot kaže, predvsem na ljubezenskem področju.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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