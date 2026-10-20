Anja Širovnik postala tarča številnih kritik: oglasila se je njena prijateljica in razkrila svojo plat zgodbe (VIDEO)

Dogajanje v resničnostnem šovu Otok ljubezni Adria še naprej buri duhove, predvsem zaradi zapletenega ljubezenskega trikotnika med Anjo Širovnik, Gašperjem Širovnikom in Mili. Anja, ki jo je slovensko občinstvo spoznalo kot zmagovalko prve sezone Sanjskega moškega, se je po vstopu v vilo znašla v središču številnih konfliktov, njeno ravnanje pa je sprožilo tudi val kritik na družbenih omrežjih. Zdaj se je oglasila njena prijateljica in nekdanja sotekmovalka Nina Ledenčan, ki je javnosti prav tako znana iz priljubljenega ljubezenskega šova Sanjski moški.

FOTO: Voyo

Nina, ki z možem Stefanom pričakuje prvega otroka, je na družbenih omrežjih objavila daljši videoposnetek, v katerem je podrobno analizirala dogajanje v vili in opozorila, da gledalci pogosto pozabljajo na okoliščine, v katerih se znajdejo tekmovalci. Čeprav Anjo osebno pozna in jo ima za zelo dobro prijateljico, je poudarila, da želi na dogajanje pogledati čim bolj nepristransko. Po njenem mnenju je bila Anja ob prihodu v vilo jasna glede svojih simpatij in namenov. Sprva ji je bil všeč Robi, simpatičen pa se ji je zdel tudi Valentin, vendar se v njuna odnosa ni vmešavala. Pozneje se je zbližala s Stefanom, s katerim sta se dobro ujela, dokler ni zapustil šova.

Nina meni, da je bil prav njegov odhod pomembna prelomnica, ki jo gledalci pri presojanju Anjinih nadaljnjih odločitev premalo upoštevajo. Po Stefanovem odhodu je Anja priznala, da jo med preostalimi moškimi najbolj privlači Gašper, s katerim sta se že prej spogledovala. »Ampak vi pozabite, da je ona dejansko povedala točno vse Mili v faco, kaj je povedala Gašperju, in obratno,« je poudarila Nina. Prepričana je, da je Anja kljub neprijetnemu položaju ravnala odkrito, saj svojih pogovorov in občutkov ni skrivala. Ob tem je priznala, da je Anja pri približevanju Gašperju morda razmišljala tudi o svojem obstanku v šovu. Po njenem mnenju je bilo namreč večina drugih moških že v ustaljenih parih, Gašper pa ji je s spogledovanjem dajal občutek, da se med njima lahko kaj razvije.

Kritična do dvojnih meril

Nina se je posebej obregnila ob odzive drugih tekmovalk, predvsem Mile, ki je bila pred razhodom v paru z Gašperjem. Po njenem mnenju so nekatera dekleta že pred Anjinim zbližanjem z njim opozarjala na težave v njunem odnosu in menila, da bi bilo bolje, če bi se razšla. Ko se je to dejansko zgodilo, pa je po Ninini oceni velik del krivde padel na Anjo. »Gašper pa Mili sta bila ful toksična že od samega začetka,« je bila neposredna in dodala, da se ji zdi nepravično, da je Anja v očeh dela javnosti postala glavna krivka za razpad njunega razmerja. Ob tem ni prizanesla niti svoji prijateljici. Priznala je, da je bila Anjina pripomba »Bye, bye, Mili« nepotrebna in neprimerna. Kljub temu meni, da je treba pri ocenjevanju konfliktov upoštevati ravnanje vseh udeleženih, ne zgolj ene osebe. Opozorila je tudi na domnevna dvojna merila pri drugih ljubezenskih zapletih v vili. Kot primer je navedla odnose med Aljo, Anthonyjem in Laro ter izpostavila, da so nekatera dejanja deležna precej manj kritik kot primerljiva ravnanja drugih tekmovalcev.

Nina je spregovorila tudi o vplivu televizijske produkcije na dojemanje dogajanja. Ker je bila tudi sama udeleženka resničnostnega šova, meni, da lahko montaža pomembno vpliva na to, kako gledalci razumejo posamezne dogodke in odnose. »Dejstvo je, da mi ne vidimo vsega, kar se dogaja,« je opozorila. Kot primer je navedla enega od izzivov, pri katerem naj bi bilo po njenem opažanju zaradi razlik med posameznimi kadri mogoče zaznati, da prizori niso prikazani povsem neprekinjeno. Po njenem mnenju lahko način izbire in montaže prizorov dodatno zaostri konflikte ter vpliva na priljubljenost posameznih tekmovalcev. Ob tem je poudarila, da gre za njeno osebno razumevanje delovanja resničnostnih oddaj, ki temelji tudi na lastni izkušnji. »Vem, ker sem bila v takem šovu in vem, kaj se dogaja, kako se lahko obrnejo scene,« je dejala. Prepričana je, da gledalci ne bi smeli sklepati o celotni osebnosti posameznika zgolj na podlagi televizijskih prizorov.

»To so ljudje, ki imajo čustva in družine«

Najmočnejše sporočilo njenega odziva pa ni bilo namenjeno posameznim tekmovalcem, temveč gledalcem, ki svoje nezadovoljstvo izražajo z žaljivimi komentarji in posnetki na družbenih omrežjih. Nina je opozorila, da tekmovalci med snemanjem nimajo enakega vpogleda v odzive javnosti kot gledalci in da jih lahko ob vrnitvi v vsakdanje življenje pričaka množica neprijetnih objav. Posledice takšnega spletnega obračunavanja pa po njenem mnenju ne prizadenejo le njih, temveč tudi njihove družine. »To so vseeno ljudje, ki imajo čustva, ki imajo družino. Starši berejo, sestre berejo, kakorkoli. Nobeden od nas ni popoln,« je poudarila.

Dodala je, da se nihče, ki se odloči za sodelovanje v resničnostnem šovu, ne zaveda, kako siloviti so lahko odzivi javnosti. Gledalce je zato pozvala, naj pred objavo žaljivega komentarja premislijo, kako bi se počutili, če bi kaj podobnega prebrali o sebi. »Dajmo malo glavo vključiti pa ne toliko sovražnih komentarjev pisati pa sovražnih videov delati,« je dejala in svoj odziv sklenila s pozivom k večji prijaznosti in razumevanju.