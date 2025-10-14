Anja udarila nazaj: Resničnostni šovi so mrtvi, honorarji so slabi (FOTO)

Rdečelasa lepotica Anja Rijavec, ki jo trenutno spremljamo v Poroki na prvi pogled, niti po tokratni oddaji ni ostala tiho. Peter je namreč naglas dvomil o njeni iskrenosti, dejal pa je tudi, da se vse bolj nagiba k stališču, da je Anja v eksperimentu zgolj zaradi samopromocije.

Kot je po oddaji Anja sporočila na instagramu, zadnjih pet let šovi ne ustvarjajo več medijskih osebnosti, kot so jih pred leti. »Tudi ne ustvarjajo več influencerjev,« je poudarila in dodala, da so resničnostni šovi v tem smislu mrtvi ter da je trg nasičen in publika sita.

Anja je na instragramu povedala, kaj si misli o očitkih. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Če kdo razmišlja, da bi šel v 'reality' u namenom, da se bo spromoviral, zaslovel, obogatel, je zamudil zadnji vlak za pet let. Bo treba najti nove poti,« je še zapisala priljubljena nevesta. Kot pravi, naj se v takšen šov prijavijo tisti, ki imajo čas, voljo, jih ideja privlači, in si s tem ne naredijo finančne škode. Razkrila je namreč, da so honorarji slabi. Anja je na koncu povedala še, da je šla v šov Sanjski moški z veseljem, Poroko na prvi pogled pa je trikrat zavrnila. »In tudi letos ... če bi me vabili znova, ne bi šla več.«

Ostalim akterjem v šovu pa sporoča, da so zanjo oni 'čudni' ter da naj dvignejo nivo obnašanja, razmišljanja in komunikacije.