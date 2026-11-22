Nekdanja tekmovalka priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija Anna Masieievska je v zadnjih mesecih nase opozarjala predvsem s kuharskimi spretnostmi, izvirnimi sladicami in odločnostjo, s katero se je lotevala zahtevnih izzivov. Tokrat pa je 24-letnica pozornost pritegnila nekoliko drugače. Na družbenem omrežju Instagram je objavila serijo fotografij, na katerih je svojo ljubezen do hrane združila z zapeljivim poziranjem.

Na fotografijah, ki jih je delila ob oktobrskem rojstnem dnevu, se je predstavila v precej bolj igrivi in samozavestni podobi, kot smo je bili vajeni iz televizijske kuhinje. Pred fotografskim objektivom je pozirala s smetano, sladoledom in lubenico ter tako poskrbela za nekoliko drugačno rojstnodnevno objavo. Čeprav je ostala povsem oblečena, je z izrazitimi pozami in sproščenim odnosom do fotografiranja pokazala, da ji ustvarjalnosti ne manjka niti zunaj kuhinje. Hrana, ki je sicer osrednji del njenega poklicnega ustvarjanja, je tokrat dobila povsem drugačno vlogo.

Leto, ki ji je spremenilo življenje

Za privlačnimi fotografijami se skriva tudi precej osebna zgodba. Anna je ob praznovanju 24. rojstnega dne iskreno spregovorila o spremembah, ki jih je doživela v zadnjem letu. Kot je razkrila, je sprejela več pomembnih odločitev, zaradi katerih danes na svojo prihodnost gleda drugače. »Zadnje leto je bilo zame resnično posebno,« je zapisala in pojasnila, da je med drugim zapustila službo, v kateri ni bila zadovoljna, v družino sprejela psa, sodelovala pri snemanju MasterChefa in se preselila v Dubaj. Najpomembnejše pa je bilo po njenih besedah spoznanje, kakšna oseba želi postati in v katero smer želi razvijati svoje življenje. »In to je šele začetek,« je optimistično sklenila rojstnodnevni zapis.

Anna je bila ena od tekmovalk 12. sezone MasterChefa Slovenija, v kateri je navduševala predvsem z zahtevnimi sladicami in izvirnimi kombinacijami sestavin. Med drugim je za pripravo božičnega debla prejela najvišjo oceno, desetico, sodnike pa je prepričala tudi s prefinjeno sladico iz žafrana. Njena pot se je končala tik pred polfinalom, ko jo je v odločilnem kuharskem dvoboju premagal Tadej Oblak. Slovo od tekmovanja je bilo zanjo čustveno, saj je priznala, da si je močno želela priti še dlje. Kljub razočaranju je pozneje ugotovila, da ji je sodelovanje v oddaji prineslo dragoceno znanje, nova poznanstva in predvsem več poguma za uresničevanje lastnih zamisli. Po koncu snemanja se je Anna odločila za selitev v Dubaj, kjer danes pridobiva nove izkušnje na kulinaričnem področju. Kljub temu ostaja povezana tudi s Slovenijo, kjer je živela več let in kjer bi želela nadaljevati del svoje poklicne poti.