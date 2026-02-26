Anna Tia Paynich: »Pri tantri se lahko naučiš imeti orgazem celega telesa«

Magistrirala je kot modna oblikovalka in stilistka v Parizu, kjer je živela 15 let. Nastopila je v resničnostnih šovih Kmetija, MasterChef in Poroka na prvi pogled, skozi katere je predvsem zelo dobro spoznala samo sebe. Je avtorica treh knjig, Blišč in beda iz sveta mode in kreatorjev, Unconditional love on loan je nastala leta 2018 in dosegla prodajo best sellerja na Amazonu, tretja knjiga z naslovom Usodna energija je izšla leta 2020, njen namen pa je prebuditev žensk in moških skozi raziskovanje spolne energije. Vsestranska, barvita in izredno pozitivna Anna Tia Paynich je spoznala, da mora, če želi živeti polnokrvno življenje, uravnovesiti svojo spiritualno in materialno plat. Združila je Tajsko in Dubaj, poudari in dodaja, da vodi podjetnike, posameznike skozi svojo on-line Akademijo treninga uma in tantrične energije. »Zaposleni in podjetniki z mojo podporo, znanjem, energijo in kongruentnostjo dosežejo popolno notranjo in zunanjo preobrazbo na področju zdravja, medsebojnih odnosov, ljubezni do sebe, partnerstva, posla in financ,« pravi. Ker mi ta spiritualni del nikakor ne gre skupaj z materialnim, enostavno pove, da račune moramo plačevati vsi. »Mi smo se rodili tukaj in ne moremo živeti in meditirati v krpicah kot v Indiji,« je jasna.

Anna Tia Paynich že leta izvaja tantra jogo. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Tantra ni pornografija

Dotakneva se tudi tantra joge. »Tantra je energija v spolnem centru, ki smo jo skozi zgodovino zaradi vpliva Cerkve in drugih institucij povsem zanemarili, zato smo na tem področju povsem odrezani. V seksu uživamo samo na fizični ravni, do trenutka, ko doživimo orgazem. A pri tantri se lahko naučiš imeti orgazem celega telesa v smislu 12 minut. In to recimo jaz treniram že leta in leta. Pet let sem bila na orgazmu celega telesa recimo v petih minutah, kar pomeni, da orgazem traja pet minut in več. To lahko človek doseže skozi vaje, skozi rituale, da se ta energija sprosti brez dotika, brez pornografije. Ker pornografija je najnižji nivo raznih negativnih energij,« pojasnjuje sogovornica. Kot pravi, s treningom, dihalnimi tehnikami, keglovimi vajami, stiskanjem, vizualizacijo, manifestacijo pridemo do tega, da povežemo našo aktivno tovarno moči, spolno čakro, s srcem, da nismo ves čas v glavi in v umu, dodaja.