ODPRTJE NOVE RESTAVRACIJE

Ano Roš s Princem opazili na sprehodu po poreški promenadi: poglejte, kam se odpravlja (FOTO)

Poreč je očitno pripravljen na slovensko velemojstrico kuharskih veščin. Terasa je že polna, priprave tečejo, ekipa pa se pripravlja na veliko odprtje nove restavracije JAZ Ane Roš. Kot didžejka naj bi nastopila Anina hčerka Eva Klara.
Uradno odprtje je napovedano za 6. marec. FOTO: Bralka

Hotel na poreški Rivi že obratuje, prav tako bar in menda tudi postrežba zajtrkov in večerij Ane Roš. FOTO: Bralka

Nekaj prepoznavnih jedi iz ljubljanskega JAZa se seli tudi v Poreč – med njimi Telečji dunajc, bruskete z ostrigino majonezo, kobariški štruklji, torta caprese in kruh iz Pekarne Ana. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Ana Roš s svojim zvestim štirinožnim prijateljem Princem. FOTO: Bralka
Hotel na poreški Rivi že obratuje, prav tako bar in menda tudi postrežba zajtrkov in večerij Ane Roš. FOTO: Bralka
Nina Čakarić
 26. 2. 2026 | 11:45
 26. 2. 2026 | 11:57
4:53
Če smo pred mesecem dni poročali, da dela zamujajo in da restavracija JAZ Poreč še ni pripravljena na prve goste, je danes prizor ob poreški rivi povsem drugačen. Terasa je že zaživela, gostje posedajo na pomladnem soncu, med mizami pa je mogoče opaziti tudi Ano Roš Strojan. Veliko odprtje napovedujejo konec prihodnjega tedna.

Slovita chefinja je tako tik pred pomembnim mejnikom, saj odpira svojo prvo restavracijo v tujini. V Poreču jo je v objektiv ujela tudi bralka. Roševa se je s kužkom sprehaja po promenadi proti svoji restavraciji, kjer potekajo še zadnje priprave. Ob njej je bil njen dolgoletni pes Princ, ki jo pogosto spremlja in je, kot je nekoč Roševa dejala, njena zvesta senca. »Imeti tako žival ob sebi je velika sreča, saj ti daje energijo, kadar si slabe volje, in sočustvuje s tabo, kadar si slabe volje,« je v enem od pogovorov razkrila Ana in dodala, da Princ z njo obiskuje tudi jogo. 

JAZ bo zaživel v starem mestnem jedru Poreča, tik ob morju, s pogledom na otok Sv. Nikola, na eni najlepših mestnih točk. Restavracija je umeščena v pritličje butičnega petzvezdičnega Jadran Heritage Hotela, ki deluje pod okriljem Valamarja, največje hrvaške turistične družbe z bogato hotelsko mrežo ob Jadranu. Zgodovinski objekt, ki stoji na mestu nekdanje depandanse prvega poreškega hotela iz leta 1913, zdaj dobiva še  kulinarični podpis.

Sobe v hotelu že mogoče rezervirati za 234 evrov

Dvanajst hotelskih sob je že mogoče rezervirati. Za prihajajoči konec tedna znaša cena za dve osebi po trenutno znižani ponudbi 234 evrov na noč, v kar je vključen tudi zajtrk iz kuhinje Ane Roš, ki ga lahko gostje naročijo tudi v sobo. Zajtrk je sicer na voljo za 35 evrov, po informacijah s spletne strani pa že strežejo tudi večerje. Kosila napovedujejo od 6. marca, ko naj bi bilo tudi uradno odprtje.

Na terasi je že mogoče opaziti goste, ki ob pijači uživajo v soncu, kar kaže, da bar že obratuje. Ta bo odprt vsak dan od 7. ure zjutraj do polnoči, kar se že pozna v živahnem utripu ob rivi. Restavracija bo delovala ves dan z zajtrki, kosili in večerjami.

Ekipa skoraj nared, izbira ni bila lahka

Ekipa je skoraj nared, iskanje ni bilo preprosto. Sredi decembra so iskali managerja restavracije in ga tudi našli. Kot pravijo, je bil odziv velik. »Zanimivih kandidatov je bilo precej in zelo smo veseli odziva. Proces izbire je zdaj uspešno zaključen in našli smo osebo, ki ustreza našemu konceptu in energiji. Takšni procesi vedno dolgo trajajo in so včasih naporni,« pojasnjujejo. Prejeli so lepo število prijav različnih profilov in narodnosti, nato pa je sledil ožji izbor.

»Tu sta energija in znanje, pa tudi kemija med ekipo, najbolj pomembni. Trenutno veliko delamo prav na povezovanju ekipe,« dodajajo. Še pred dnevi so iskali kuhinjske sodelavce. Vabilo je bilo namenjeno motiviranim profesionalcem, ki bi želeli soustvarjati novo zgodbo na istrski obali. Zdaj, tik pred odprtjem, se zdi, da je ekipa skoraj v celoti zbrana in usklajena.

Gostje bodo lahko okušali podobne jedi kot v Ljubljani, a z nekaj prilagoditvami. »JAZ Poreč bo mediteranska različica JAZa iz Ljubljane. Veliko bomo sodelovali z lokalnimi ribiči in vrtnarji. V času tartufa bo prišel tartuf, v času divjih špargljev bodo na jedilniku divji šparglji. Istra ima velik spekter živil v vseh letnih časih. Pozimi je riba pravzaprav najboljša. Sledili bomo letnim časom in lokalnemu okolju,« so nam zaupali.

Nekaj prepoznavnih jedi iz ljubljanskega JAZa se seli tudi v Poreč – med njimi telečji dunajc, bruskete z ostrigino majonezo, kobariški štruklji, torta caprese in kruh iz Pekarne Ana. »Poskusili bomo uporabiti najbolje, kar da morje in zemlja v tem prečudovitem koščku sveta,« pravijo.

Odprtje pa ne bo zgolj kulinaričen dogodek. Po informacijah, ki krožijo, bo za glasbeni utrip večera poskrbela tudi Anina hči Eva Klara, ki naj bi nastopila kot didžejka. 

