Ansambel Stil užival čez lužo: »Odkar smo se vrnili, nam slovenski jezik zveni še lepše«

»V Kanado smo odpotovali konec januarja, na povabilo vseslovenskega kulturnega odbora iz Ontaria, ki vsako leto pripravlja srečanje za Slovence, ki živijo v Kanadi. Letos so si zaželeli v živo slišati naše pesmi in prijetno smo bili presenečeni, kako zelo dobro jih poznajo in kako lepo govorijo slovensko, čeprav tam živijo že 60 in še več let, slovensko pa so naučili govoriti tudi svoje otroke in vnuke, ki so rojeni v Kanadi,« so vtise po vrnitvi strnili Franc Gašper Jazbec, Tilen Anderlič, Sandi Dobnik in Denis Golavšek, člani ansambla Stil. Navdušeni so bili, ko so videli, kako slovenska kultura v Kanadi še živi, kako še vedno ustanavljajo folklorne in glasbene skupine in pojejo slovenske pesmi. Tudi tiste od ansambla Stil so pogosto na njihovem repertoarju. In celo v Slovenijo so nekateri že prišli na njihove nastope.

Franca Gašperja je nekdo nagovoril in mu izročil vizitko agenta, ki trži filmske igralce, s prošnjo, da ga pokliče.

»Žal takrat še nismo vedeli, da imamo čez lužo tako goreče oboževalce. Res je lepo videti, kako se trudijo ohranjati slovenske ustanove, cerkev, dom starostnikov in celo slovensko trgovino,« povedo fantje, ki so imeli nekaj težav, še preden so poleteli proti ZDA. »Na letališču so nas tako dolgo zasliševali, da smo komaj ujeli polet v New York. Dodatno so prekontrolirali prtljago našega harmonikarja Tilna in tonskega mojstra Davida in jo, kakopak, tudi izgubili. Ob pristanku se nam je najprej ponudil pravljičen razgled na blišč luči in nebotičnikov v New Yorku, a tudi vso bedo, saj so bili brezdomci na vsakem koraku. Naš basist Denis je ob tem začutil takšno stisko, da je enemu od njih podaril svojo bundo in v žepu pustil še nekaj dolarjev,« nam pove frontman skupine Franc Gašper. In doda, da je kriminal tam nekaj tako vsakdanjega, da se policisti niti ne ukvarjajo z manjšimi prestopniki, kar je pustilo nekaj grenkega priokusa.

Nastop v Kanadi je bil nepozaben. FOTO: arhiv ansambla

Ogledali so si veliko znamenitosti, tudi košarkarsko tekmo med Brooklyn Nets in Lakers z našim Luko Dončićem. Tam niso bili edini Slovenci, še okoli 150 drugih je bilo, zato je bilo vzdušje pred tekmo in po njej precej slovensko. »Zelo smo bili glasni, dvorana se je tresla, ko smo vzklikali, pri tem so se nam pridružili tudi domačini, ki obožujejo našega Luko. Opazil nas je grški vloger in prosil, ali lahko z nami posname kratek prispevek. Tako je nastalo še eno novo zanimivo mednarodno prijateljstvo,« so vtise s potovanja nizali stilovci. Še eno zanimivo prigodo imajo z ogleda New Yorka: Franca Gašperja je nekdo nagovoril in mu izročil vizitko agenta, ki trži filmske igralce s prošnjo, da ga pokliče. A mu je Franc Gašper dejal, da mu je v Sloveniji preveč lepo, zato bo ta klic izpustil. Kitarist Sandi je bil Američankam zanimiv zaradi svojega videza in višine. Ker se je izkazalo, da je ena od oboževalk v resnici moški, je tudi on sklenil, da bo na zmenke hodil kar doma, v Sloveniji.

Ljubezen, ne alkohol

Po vrnitvi domov so člani ansambla Stil predstavili novo skladbo, balado z naslovom Prosim, vrni se, ki je bila napisana v času, ko je bila ljubezenska zveza na preizkušnji zaradi alkohola, ki ga je fant užival v prevelikih količinah. »Alkohol je droga, ki jo Slovenci poveličujemo in ponujamo na vsakem koraku, zato je pogosto krivec za boleče razpade zvez, zakonov in družin. Nikogar ne obsojamo, tistim, ki imajo težave z alkoholom, pa svetujemo, naj ga raje zamenjajo za ljubezen,« svetujejo fantje, ki so za pesem posneli videospot, v katerem nazorno prikažejo težavo. »Če se bo kdo v tem prepoznal, je naš namen dosežen,« še povedo fantje, ki so prejeli ogromno pozitivnih odzivov. Zdaj se pripravljajo na novo sezono, saj si želijo biti še boljši in zanimivejši za poslušalce. »Odkar smo se vrnili iz Kanade in Amerike, nam slovenski jezik zveni še lepše, domači ljudje in poslušalci pa so nam še bolj pri srcu. Slovenija je veliko lepša, varnejša in predvsem bolj mirna, kot se nam je zdelo pred odhodom čez lužo,« so iskreni Franc, Tilen, Sandi in Denis.

Tudi čez lužo imajo goreče oboževalce. FOTO: arhiv ansambla