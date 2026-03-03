  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POTOVANJE

Ansambel Stil užival čez lužo: »Odkar smo se vrnili, nam slovenski jezik zveni še lepše«

Nedavno so bili v Kanadi in Ameriki, kjer so si ogledali tudi znamenitosti.
Šli so na tekmo LA Lakers, ko je bil na igrišču tudi Luka Dončić. FOTO: arhiv ansambla

Šli so na tekmo LA Lakers, ko je bil na igrišču tudi Luka Dončić. FOTO: arhiv ansambla

Ansambel Stil v New Yorku FOTO: arhiv ansambla

Ansambel Stil v New Yorku FOTO: arhiv ansambla

Nastop v Kanadi je bil nepozaben. FOTO: arhiv ansambla

Nastop v Kanadi je bil nepozaben. FOTO: arhiv ansambla

Tudi čez lužo imajo goreče oboževalce. FOTO: arhiv ansambla

Tudi čez lužo imajo goreče oboževalce. FOTO: arhiv ansambla

Šli so na tekmo LA Lakers, ko je bil na igrišču tudi Luka Dončić. FOTO: arhiv ansambla
Ansambel Stil v New Yorku FOTO: arhiv ansambla
Nastop v Kanadi je bil nepozaben. FOTO: arhiv ansambla
Tudi čez lužo imajo goreče oboževalce. FOTO: arhiv ansambla
Mojca Marot
 3. 3. 2026 | 16:15
4:27
A+A-

»V Kanado smo odpotovali konec januarja, na povabilo vseslovenskega kulturnega odbora iz Ontaria, ki vsako leto pripravlja srečanje za Slovence, ki živijo v Kanadi. Letos so si zaželeli v živo slišati naše pesmi in prijetno smo bili presenečeni, kako zelo dobro jih poznajo in kako lepo govorijo slovensko, čeprav tam živijo že 60 in še več let, slovensko pa so naučili govoriti tudi svoje otroke in vnuke, ki so rojeni v Kanadi,« so vtise po vrnitvi strnili Franc Gašper Jazbec, Tilen Anderlič, Sandi Dobnik in Denis Golavšek, člani ansambla Stil. Navdušeni so bili, ko so videli, kako slovenska kultura v Kanadi še živi, kako še vedno ustanavljajo folklorne in glasbene skupine in pojejo slovenske pesmi. Tudi tiste od ansambla Stil so pogosto na njihovem repertoarju. In celo v Slovenijo so nekateri že prišli na njihove nastope. 

Franca Gašperja je nekdo nagovoril in mu izročil vizitko agenta, ki trži filmske igralce, s prošnjo, da ga pokliče.

»Žal takrat še nismo vedeli, da imamo čez lužo tako goreče oboževalce. Res je lepo videti, kako se trudijo ohranjati slovenske ustanove, cerkev, dom starostnikov in celo slovensko trgovino,« povedo fantje, ki so imeli nekaj težav, še preden so poleteli proti ZDA. »Na letališču so nas tako dolgo zasliševali, da smo komaj ujeli polet v New York. Dodatno so prekontrolirali prtljago našega harmonikarja Tilna in tonskega mojstra Davida in jo, kakopak, tudi izgubili. Ob pristanku se nam je najprej ponudil pravljičen razgled na blišč luči in nebotičnikov v New Yorku, a tudi vso bedo, saj so bili brezdomci na vsakem koraku. Naš basist Denis je ob tem začutil takšno stisko, da je enemu od njih podaril svojo bundo in v žepu pustil še nekaj dolarjev,« nam pove frontman skupine Franc Gašper. In doda, da je kriminal tam nekaj tako vsakdanjega, da se policisti niti ne ukvarjajo z manjšimi prestopniki, kar je pustilo nekaj grenkega priokusa.

Nastop v Kanadi je bil nepozaben. FOTO: arhiv ansambla
Nastop v Kanadi je bil nepozaben. FOTO: arhiv ansambla

Ogledali so si veliko znamenitosti, tudi košarkarsko tekmo med Brooklyn Nets in Lakers z našim Luko Dončićem. Tam niso bili edini Slovenci, še okoli 150 drugih je bilo, zato je bilo vzdušje pred tekmo in po njej precej slovensko. »Zelo smo bili glasni, dvorana se je tresla, ko smo vzklikali, pri tem so se nam pridružili tudi domačini, ki obožujejo našega Luko. Opazil nas je grški vloger in prosil, ali lahko z nami posname kratek prispevek. Tako je nastalo še eno novo zanimivo mednarodno prijateljstvo,« so vtise s potovanja nizali stilovci. Še eno zanimivo prigodo imajo z ogleda New Yorka: Franca Gašperja je nekdo nagovoril in mu izročil vizitko agenta, ki trži filmske igralce s prošnjo, da ga pokliče. A mu je Franc Gašper dejal, da mu je v Sloveniji preveč lepo, zato bo ta klic izpustil. Kitarist Sandi je bil Američankam zanimiv zaradi svojega videza in višine. Ker se je izkazalo, da je ena od oboževalk v resnici moški, je tudi on sklenil, da bo na zmenke hodil kar doma, v Sloveniji.

Ljubezen, ne alkohol

Po vrnitvi domov so člani ansambla Stil predstavili novo skladbo, balado z naslovom Prosim, vrni se, ki je bila napisana v času, ko je bila ljubezenska zveza na preizkušnji zaradi alkohola, ki ga je fant užival v prevelikih količinah. »Alkohol je droga, ki jo Slovenci poveličujemo in ponujamo na vsakem koraku, zato je pogosto krivec za boleče razpade zvez, zakonov in družin. Nikogar ne obsojamo, tistim, ki imajo težave z alkoholom, pa svetujemo, naj ga raje zamenjajo za ljubezen,« svetujejo fantje, ki so za pesem posneli videospot, v katerem nazorno prikažejo težavo. »Če se bo kdo v tem prepoznal, je naš namen dosežen,« še povedo fantje, ki so prejeli ogromno pozitivnih odzivov. Zdaj se pripravljajo na novo sezono, saj si želijo biti še boljši in zanimivejši za poslušalce. »Odkar smo se vrnili iz Kanade in Amerike, nam slovenski jezik zveni še lepše, domači ljudje in poslušalci pa so nam še bolj pri srcu. Slovenija je veliko lepša, varnejša in predvsem bolj mirna, kot se nam je zdelo pred odhodom čez lužo,« so iskreni Franc, Tilen, Sandi in Denis.

Tudi čez lužo imajo goreče oboževalce. FOTO: arhiv ansambla
Tudi čez lužo imajo goreče oboževalce. FOTO: arhiv ansambla

Ansambel Stil v New Yorku FOTO: arhiv ansambla
Ansambel Stil v New Yorku FOTO: arhiv ansambla

Več iz teme

stilAmerikaKanadapotovanjenarodnozabavna glasbaansambel
ZADNJE NOVICE
17:36
Bralci
HITRO PO SLOVENSKO

Bralec ogorčen: otrok ne vidi na tablo, okulistični pregled šele čez sedem mesecev

Čakanje do poletja, ker otrok ne vidi na tablo: sistem zatajil ali le napačna izbira?
3. 3. 2026 | 17:36
17:15
Novice  |  Slovenija
POMLAD

Neverjetna moč majhnega cveta (FOTO)

V botaničnem vrtu bela preproga zvončkov, prvi so na Koprskem zacveteli že 29. novembra lani.
Simona Fajfar3. 3. 2026 | 17:15
17:11
Novice  |  Svet
IRAN SE ŽELI POGOVARJATI

Trump odločno: »Prepozno je za pogovore z Iranom« (VIDEO)

ZDA so skupaj z Izraelom v soboto začele vojaške operacije proti Iranu kljub nizu pogovorov, ki sta jih Washington in Teheran opravila februarja v Omanu in Švici.
3. 3. 2026 | 17:11
16:43
Novice  |  Slovenija
RAZMERE NA BLIŽNJEM VZHODU

Približno tisoč Slovencev potrebuje pomoč, klicni center 114 aktiviran

Glede Irana ministrstvo sporoča, da trenutno ni evidentiranih slovenskih državljanov, ki bi zaprosili za konzularno pomoč.
3. 3. 2026 | 16:43
16:15
Bulvar  |  Domači trači
POTOVANJE

Ansambel Stil užival čez lužo: »Odkar smo se vrnili, nam slovenski jezik zveni še lepše«

Nedavno so bili v Kanadi in Ameriki, kjer so si ogledali tudi znamenitosti.
Mojca Marot3. 3. 2026 | 16:15
16:14
Novice  |  Svet
ENERGETSKI ŠOK

Tarča iranskih napadov zdaj tudi naftna infrastruktura v Zalivu, ogroženi svetovni trgi, cene kovin že rastejo

Teheran širi fronto konflikta.
3. 3. 2026 | 16:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki