Anže Kopitar z družino začenja življenje v Sloveniji: otroka že v novi šoli (FOTO)

Za družino našega hokejskega asa Anžeta Kopitarja se je po vrnitvi iz Združenih držav Amerike tudi uradno začelo novo življenjsko poglavje. Njegova žena Ines Kopitar je na Instagramu razkrila, da sta njuna otroka Neža in Jakob že začela obiskovati šolo v Sloveniji.

Selitev je prinesla tudi povsem nov vsakdan za otroka. FOTO: OSEBNI ARHIV

Ob fotografijah otrok ob začetku novega šolskega leta je zapisala: »4. in 6. razred, nova šola, novi prijatelji, nova država.« Sprememba je za otroka zagotovo velika, saj sta večino svojega dosedanjega življenja preživela v Združenih državah Amerike. Kopitarjevi so se konec avgusta po dolgih letih življenja čez lužo dokončno preselili v Slovenijo. Nekoliko jim je zagodla tudi carina, saj je bil zabojnik z njihovimi osebnimi stvarmi izbran za pregled, zaradi česar je prtljaga za njimi zamujala. Zdaj pa je, kot kaže, družina že dodobra zakorakala v nov vsakdan. Neža obiskuje šesti, Jakob pa četrti razred, pred njima pa je poleg nove šole tudi spoznavanje novih prijateljev in življenje v državi, ki sta jo doslej poznala predvsem kot drugi dom.