Anže Logar razkril nekaj, česar o njem mnogi niso vedeli (FOTO)

Naslednjih nekaj dni se bo vse vrtelo okrog športa, natančneje okrog naših športnikov, ki se in se še bodo pri zahodnih sosedih borili za čim boljše rezultate v svojih kategorijah. Mnogi od njih bodo posegali najvišje, po medaljah, za nekatere pa je velik uspeh že to, da na olimpijskih igrah sploh nastopijo. Srečo jim seveda želimo vsi, tisti, ki jih poznajo osebno, in tisti, ki jih spremljajo le prek televizijskih ekranov, pesti zanje pa stiskajo tudi znani Slovenci in ne nazadnje politiki. Med slednjimi je predsednik stranke Demokrati. Anžeta Logarja, ki je ob tem dodal, da ga na Italijo, kjer potekajo letošnje zimske olimpijske igre, vežejo lepi spomini.

»Predsednik Sergio Mattarella mi je leta 2022 podelil najvišje italijansko državno priznanje, odlikovanje Vitez velikega križa. V času mojega ministrovanja smo odprli nov list v knjigi odnosov med državama. Prišlo je do zgodovinskih dejanj, vrnitve Narodnega doma slovenski narodni skupnosti ter skupnega poklona predsednikov Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle bazoviškim žrtvam in žrtvam fojb,« je v objavi na družabnem omrežju med drugim zapisal Logar in dodal še fotografijo, na kateri se je pred objektiv ponosno postavil z omenjenim odlikovanjem. »Olimpijske igre so priložnost, da svet znova začuti moč športa, solidarnosti in skupnih vrednot. Veliko uspeha slovenskim športnikom,« je še dodal.