Aprila v Ljubljano znova prihaja znameniti kanadski cirkus

Po lanskem navdušujočem nastopu v Ljubljani se sloviti kanadski cirkus Cirque du Soleil letos vrača v Ljubljano, in sicer s spektaklom Ovo. V Stožicah bodo nastopali od 16. do 19. aprila, na sporedu pa bo kar pet ponovitev predstave. Ovo, kar v latinščini in še nekaterih jezikih pomeni jajce, je 25. produkcija Cirque du Soleila. Nastala je ob 25. obletnici kolektiva, premierno pa so jo predstavili v domačem Montrealu. Predstava je obiskala 130 mest po svetu, ogledalo si jo je že več kot sedem milijonov gledalcev.

Cirque du Soleil poleg svetovno znanih cirkuških predstav s prepoznavnim kreativnim pristopom ustvarja tudi multimedijske produkcije, impresivna doživetja in posebne dogodke. Njihov cilj je pozitivno vplivati na ljudi, skupnosti in planet z ustvarjalnostjo in umetnostjo. Od ustanovitve leta 1984 so s svojimi predstavami navdihnili več kot 378 milijonov ljudi na šestih celinah in v 86 državah. Kanadska družba zaposluje več kot 4000 ljudi, med njimi 1200 umetnikov 80 različnih narodnosti – sami sebe v šali zato imenujejo kar Združeni narodi v malem. Ekipa, ki bo tudi na predstavah v Ljubljani, šteje 100 ljudi iz 25 držav, na odru nastopa 53 artistov pod taktirko režiserke Deborah Colker.

Ovo pripoveduje zgodbo o enem dnevu v življenju družine žuželk. Za gledalce je šov vznemirljiv vstop v barviti ekosistem, kjer žuželke delajo, jedo, lezejo, letajo, se igrajo, se borijo in iščejo ljubezen v neprestani eksploziji energije in neustavljivega akrobatskega gibanja. Ker nobena zgodba ni popolna brez ljubezni, se tudi v predstavi Ovo ta rodi na čisto prvi pogled – v živahno žuželčjo skupnost nenadoma prispe navihan tujec, ki ga očara čudovita pikapolonica.

Obiskovalec se potopi v svet žuželk. Fotografije: Marie Andree Lemire

Predstava se začne z ogromnim jajcem na odru, širokim 8,5 metra in visokim sedem metrov. Tako kot v naravi ni nič popolnoma ravno, so tudi vsi pripomočki artistov nepravilnih in ukrivljenih oblik, vključno s trampolinom, ki s svojo obliko predstavlja dodaten izziv za izvajalce, med njimi je tudi kanadska umetnostna gimnastičarka Nansy Damianova, ki je zastopala Kanado na poletnih olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu. Oblikovalec scenografije Gringo Cardia je črpal navdih iz struktur, ki jih nekatere vrste žuželk ustvarijo, ko gradijo gnezda in kolonije.

Tla odra so sestavljena iz 225 plošč, uporabljajo 130 premičnih luči in 100 zvočnikov z zvokom surround. Za prevoz vse opreme in osebja potrebujejo 20 tovornjakov, enega tudi za kuhinjsko opremo, saj kulinarična ekipa pripravi okoli 1200 obrokov na teden.