Asta Vrečko nepričakovano razkrila svojo izbiro: Ko sem še študirala, sem to oboževala (VIDEO)

Medtem ko so v volilnem štabu Luke Mesca nestrpno pričakovali rezultate lokalnih volitev, je nasmejana Asta Vrečko poskrbela za nekoliko bolj sproščen pogovor. Politične teme smo tokrat pustili ob strani in jo povprašali o njenem prepoznavnem modnem slogu, s katerim pogosto pritegne pozornost javnosti. Vrečkova, ki se je v štabu pridružila Mesčevi ekipi ob njegovem preboju v drugi krog ljubljanskih županskih volitev, je naši novinarki razkrila, kdo skrbi za njene modne kombinacije in kje najraje nakupuje. Na vprašanje, kdo ji izbira oblačila, je brez pomisleka odgovorila: »Že od nekdaj sama.« Presenetljivo pa je, da svojih oprav ne načrtuje vnaprej. »V resnici jo vedno izberem tik pred odhodom, v zadnjem trenutku,« je povedala in pojasnila, da se pri izbiri ravna predvsem po počutju, nekoliko pa tudi po vremenu.

Obožuje rabljena oblačila in podpira slovenske oblikovalce

Čeprav jo pogosto vidimo v elegantnih in skrbno usklajenih modnih kombinacijah, Asta Vrečko ne prisega zgolj na nakupovanje v običajnih trgovinah. Kot je razkrila, ima prav posebno ljubezen do trgovin z rabljenimi oblačili, ki jo spremlja že iz študentskih let. »Uf, velikokrat kupim kaj tudi v kakšni second hand trgovini. Zlasti ko sem še študirala, sem to oboževala,« je povedala. Danes precej nakupuje tudi po spletu, kjer rada poišče kakšen zanimiv vintage kos. »Moram reči, da mi je všeč, da lahko, odkar imamo tudi Vinted in podobno, kakšne bolj vintage stvari dobiš na spletu,« je pojasnila. Ob tem še vedno rada obišče tudi fizične trgovine, posebno pozornost pa namenja slovenskim modnim ustvarjalcem. »V Sloveniji poskušam podpirati domače, slovenske oblikovalce. S tem podpiramo tudi naše oblikovanje, gospodarstvo in seveda kreativne ljudi,« je poudarila.

Brez visokih pet skoraj ne gre: »Nosim jih že od srednje šole«

Eden najbolj prepoznavnih delov njenega modnega sloga so zagotovo čevlji z visoko peto, ki jih nosi ob številnih priložnostih. Na vprašanje, kako zdrži dolge dneve v petkah in ali jo zaradi njih bolijo noge, je odgovorila, da je nanje navajena že od mladosti. »Pete nosim že od srednje šole, zelo veliko. Tudi na faksu sem jih ves čas nosila, tako da jih imam v bistvu skoraj vsak dan na nogah,« je razkrila. Z nasmehom je dodala, da ji visoke pete ne povzročajo posebnih težav. »Noge me ne bolijo kaj dosti. Upam, da jih bom lahko nosila še zelo dolgo, ker jih imam zelo, zelo rada.« Pri izbiri udobnejše obutve pa ima jasno pravilo: »Ne nosim balerink, nosim superge, drugih ravnih čevljev pa skoraj ne.«

Za silvestrovo že ima načrte

Poleg mode ima v življenju Aste Vrečko pomembno mesto tudi kultura, kar glede na njen poklic umetnostne zgodovinarke niti ne preseneča. Rada obiskuje gledališča, koncerte in druge kulturne prireditve, njen koledar pa je že precej zapolnjen. Nazadnje si je v Cankarjevem domu ogledala koncert, po volitvah pa jo je čakal obisk filmskega festivala Liffe. »Karte imam že do konca decembra, tako da tudi za silvestrsko predstavo,« je razkrila. Na vprašanje, kdo jo bo spremljal na kulturnih dogodkih, je odgovorila, da bo družba precej raznolika. »Jutri moj partner, potem grem malo z otrokom, prijateljicami, vse sorte,« je povedala. Kot kaže, bo Vrečkova tudi konec leta preživela ob kulturnih dogodkih, ki jih rada obiskuje tako v družbi partnerja kot svojih najbližjih.