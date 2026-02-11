Asta Vrečko priznala, kdaj je nazadnje jokala: »Ko se je Matej Vatovec odločil« (VIDEO)

V Sloveniji odmeva epizoda podkasta Podkast #83: Asta Vrečko: Še štiri leta bi bila rada ministrica za kulturo, ki je sprožila pravo burno razpravo na družbenih omrežjih. Kulturna ministrica Asta Vrečko je v podkastu, ki ga vodi Iztok Gartner, spregovorila brez zadržkov o svoji politični prihodnosti, delu ministrstva in pritiskih, ki spremljajo politično funkcijo, obenem pa je nastala ena najbolj odmevnih situacij, ko se je na trenutek pojavila tudi čustvena ranljivost.

Približno pri 1 uri in 24 minutah epizode je ministrica povedala, kdaj je nazadnje jokala. Ministrica nima navade jokati ob filmih, prej postane čustvena ob knjigi, je priznala. Joka tudi ob prizorih genocida v Palestini, ob zgodbah slovenskih posiljenih deklic, jokala pa je tudi, ko jo je dve uri pred uradnim oznanilom poklical kolega Matej Vatovec in ji povedal, da odhaja iz stranke. »Midva sva si bila zelo blizu, dobro smo se razumeli, nikoli se nismo skregali in tisti klic dve uri pred odhodom me je zelo prizadel,« je pojasnila Vrečkova.

Gartner in Vrečkova sta se med drugim lotila ministra Luka Mesca. V igrivem, a vztrajajočem tonu je voditelj večkrat opozoril, da bi si moral Luka Mesec pobriti brke, Vrečkova pa se je ob tem smejala in dodala, da ga je k temu dejanju skupaj s kolegi tudi sama večkrat pozvala. Komentarji sledilcev so bili različni, objavljamo le nekatere. »Nobenega ne zanima, kaj ima Asta za povedat'«, »Vprašaj jo, kako kaj Fotopub pa Smodej!«, »Še ene drame sredi Ljubljane niste sposobni obnoviti, zagovarja socializem in bivšo Jugo vse kar se tiče slovenske osamosvojitve pa zatira. Že to, da ji morajo vsak dan na ministrstvo dostaviti novo obleko, pove vse o socialnosti. Ženska živi na veliki nogi, a nam prodaja bučke. Iztok tudi vprašanja si izbral kar nekaj, za to si za ta podkast ne zalužiš lajka«, »Čista levičarska propaganda malce zavita v celofan. Ven tolče izrazito nabijanje po Janezu Janši in desnici na splošno.«

Preberite še: