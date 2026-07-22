Asta Vrečko takole proslavila novo službo (FOTO)

Asta Vrečko ni več ministrica za kulturo, a ostaja v politiki. Kljub temu pa se je odločila, da je čas, da skupaj z delovnim mestom zamenja tudi profilno fotografijo na družabnih omrežjih. »Ven s starim, notri z novim,« je priljubljen rek, ki opisuje proces opuščanja preteklih navad, stvari ali odnosov ter sprejemanje novosti, kot kaže, pa se ga drži tudi sokoordinatorka stranke Levica. Asta Vrečko je v času, ko je bila ministrica, postala znana po unikatnem modnem slogu, ki je med drugim odražal njeno ljubezen do barv. Za razliko od večine političark in uspešnih žensk, se je otepala strogih kostimov in dolgočasnih barv.

Raje je izbrala oblačila zanimivih krojev in tekstur v živahnih barvah, ki jih je pogosto dopolnila z zanimivim nakitom, njena priljubljena izbira so bili večji uhani, ki so se barvo skladali s preostankom oprave, a so delovali modno, posebno in unikatno. In Asta Vrečko je temu sojem slogu ostala zvesta tudi na novi fotografiji. Kot se za poletje spodobi, se je pred fotografski objektiv postavila v razigranem rožnatem krilu in lahkotni majici zanimive teksture, vse skupaj pa je popestrila z barvitimi uhani. Po nekoliko navihanem nasmešku sodeč, vodja poslanske skupine Levica ne bo pretirano žalovala za staro službo, ampak se že veseli novih izzivov, ki jo čakajo v poslanskih klopeh.