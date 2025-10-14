  • Delo d.o.o.
PRILJUBLJENA ZASEDBA

Atomik Harmonik spet na odru, ne boste verjeli, kdo se jim je pridružil!

Poleg frontmana Janija Pavca, Frai Tonija in Špelce Pavlin je v zasedbi tudi nov obraz.
Atomik Harmonik so za novo pesem Mamo to posneli tudi videospot. FOTO: OSEBNI ARHIV

Sara Pavec je vse bolj uspešna v tujini, kjer se posveča solo karieri. FOTO: OSEBNI ARHIV

Sara Pavec in Špelca Pavlin sta trenutni tandem v skupini. FOTO: OSEBNI ARHIV

Mojca Marot
 14. 10. 2025 | 07:25
2:39
Prvega oktobra je skupina Atomik Harmonik premierno predstavila novo skladbo in videospot z naslovom Mamo to. S tem se je skupina, ki je večini Slovencev ostala v spominu po nastopu na festivalu Melodije morja in sonca pred 21 leti, ko so zmagali z Brizgalno brizgo, po nekaj težkih mesecih zaradi nepričakovanih zdravstvenih težav Janija Pavca vrnila na odre.

In to v skoraj enaki zasedbi, kot so začeli svojo glasbeno pot. Skoraj zato, ker se iz osebnih razlogov za vrnitev na odre ni odločila Špela Grošelj, nadomestila pa jo je Sara Pavec, 15-letna hči Janija Pavca, ki je vse bolj uspešna tudi čez lužo, natančneje v Los Angelesu, kjer pod vzdevkom Sara Grace snema pesmi v angleškem jeziku. Ob Janiju in hčerki Sari sta znani harmonikar Frai Toni in Špelca Pavlin.

Pavec je že dlje načrtoval vrnitev skupine na glasbeno sceno, a ga je maja lani, nekaj mesecev pred abrahamom, zadela kap na konici hrbtenjače, ena zelo redkih oblik možganske kapi oziroma kapi centralnega živčevja. Bolezen ga je za kar nekaj časa prikovala na posteljo, nato na invalidski voziček, s svojo neizmerno energijo, voljo in trudom se je postavil na bergle. In še vedno upa, da bo nekoč lahko spet stal. Trenutno med nastopi sedi na nekoliko višjem stolu, da ima oporo, in tako so skupaj z njim vsi člani Atomik Harmonik posneli tudi videospot za najnovejšo skladbo z naslovom Mamo to. Kot daje slutiti že naslov, gre za pesem, ki opisuje neljubi zdravstveni zaplet, ki ga je doživel Jani, a je hkrati optimistična in opeva, da je treba v življenju vztrajati in se boriti, tudi če je zelo hudo.

»Glasbeno in stilsko smo se namenoma vrnili k svojim čisto prvim skladbam, ki so nastajale pred dvajsetimi leti, za kar je poskrbel aranžer Aleš Čadež, glasba in besedilo pa sta delo mojega dobrega prijatelja Boštjana Konečnika. Veseli smo, da smo spet na odrih, in ponosni, da lahko predstavimo novo pesem in videospot z naslovom Mamo to poslušalcem. Vsi si želimo, da bi dvignila razpoloženje vsem in se dotaknila mnogih src,« pravi Jani Pavec, ki je videospot režiral in poskrbel za videoprodukcijo, za kamero pa je stal Damjan Dolar. Jani ima ves čas izjemno oporo v svoji ženi Nini Pavec, poleg Sare, ki poje, pa v videospotu vidimo tudi Janijevo in Ninino drugo hčer Kajo ter moža in sina pevke Špelce – Žigo in Matiasa Pavlina.

