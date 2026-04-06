Avdić in Golob pokala od smeha: »Ob štirih zjutraj mi pošilja smsje, zjutraj gredo najprej štosi čez« (VIDEO)

V kratkem video izseku, ki kroži po družbenih omrežjih, sta nadvse priljubljena radijski voditelj Denis Avdić in župnik Martin Golob razkrila, kako običajno poteka njuna komunikacija. V ospredju je nenavadna navada Goloba, ki sogovornikom sporočila pošilja že v ekstremno zgodnjih jutranjih urah. Avdić takrat sicer že vstane, ampak v resnici še spi, se smeje. Dolgo ni razumel, zakaj mu Golob sporočila pošilja že sredi noči, sploh ker ne gre za nič nujnega, ampak same štose.

A je kmalu začel razumeti - to je zanj najbolj miren del dneva, primeren za razmislek in pisanje traparij. To pa še ni vse, imata še tretjega prijatelja, ki isto vstaja ob teh urah in je prav tako udeležen v ta nenavaden jutranji klepet. Pa je ženam to kaj sumljivo, sprašuje voditeljica? »Bolje da ti prvi zjutraj piše nek Martin, kot Martina«, so še skoraj počili od smeha. Nas pa medtem že močno zanima, kdo je ta njun prav toliko nabrit tretji prijatelj.