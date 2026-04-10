Avdićeva sodelavka potožila: »Orgazma skoraj nikoli ne doživim ...« (VIDEO)

Radijska voditeljica Lara Tošić je v pogovorni oddaji Potep z Leo pokazala svojo sproščeno, zabavno, a tudi zelo iskreno plat. Skupaj z radijsko kolegico Kajo Kovačič se je odpravila na potep po Polhovem Gradcu, v pogovoru z Leo Mederal Gams pa ni manjkalo ne smeha ne tem, ob katerih marsikdo zardi. Beseda je tekla tudi o priljubljenem podkastu Tisti dnevi v mesecu, v katerem odpirajo tabu teme in brez olepševanja govorijo o spolnosti. Lara Tošić in Kaja Kovačič sta se v oddaji predstavili kot sproščeni sogovornici, ki jima ni težko spregovoriti niti o temah, o katerih mnogi še vedno raje molčijo. Prav to je tudi bistvo podkasta Tisti dnevi v mesecu, ki velja za enega najbolj priljubljenih pri nas. V njem brez zadržkov odpirajo vprašanja intimnosti, spolnosti in drugih tabu tem, ki zanimajo številne poslušalce, a o njih pogosto zmanjka odkritega pogovora.

Orgazem ali čokolada

Vzdušje v oddaji je dodatno razgrel Lein svojevrsten kviz »kaj bi raje«, ki je razkril marsikaj. Eno od vprašanj je bilo naravnost provokativno: ali bi raje celo življenje preživeli brez čokolade ali brez orgazma? Kaja ni dolgo oklevala. Odločila se je, da bi lažje preživela brez čokolade. Lara pa je odgovor obrnila v povsem drugo smer in s svojo iskrenostjo presenetila. Priznala je, da redko doživi orgazem in da bi morda izbrala prav to možnost. Ob tem je povedala še, da v ljubljenju sicer uživa, vendar le redko pride do vrhunca. Njena izjava je zazvenela neposredno, brez olepševanja in brez zadrege. Prav takšna iskrenost pa je tudi razlog, da so tovrstni pogovori za mnoge tako privlačni – ker rušijo tišino okoli tem, o katerih se še vedno prepogosto šepeta.

Nastop Lare Tošić in Kaje Kovačič je tako ponudil lahkoten izlet po Polhovem Gradcu, hkrati pa še precej več. Smeh, sproščenost in nato trenutek popolne odkritosti. In prav v tem je moč takšnih oddaj: da pod zabavno površino odprejo vprašanja, ob katerih marsikdo obstane.

