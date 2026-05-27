Avdićevi sodelavki podtaknili drogo za posilstvo: Nisem mogla odpreti ust, roke so bile kot čigumi ... (VIDEO)

Vesna Ban je opisala, da je že po pol špricerja začutila, da nekaj ni v redu. Njene roke so bile kot čigumije in noge niso več držale, prav tako ni mogla normalno govoriti. »Začutila sem, da sem tako pijana, da nisem mogla ust odpret, pa sem se trudila z besedami,« je povedala. Tudi Anja Ramšak je doživela podobno izkušnjo. Po dveh pijačah je naenkrat izgubila občutek za noge in obema je komaj uspelo priplaziti se domov.

Zavedanje in previdnost

Voditeljici sta poudarili, da je bil dogodek šokanten, a jima je hkrati dal lekcijo o nevarnostih drog, ki se pogosto uporabljajo za posilstvo. »Na množičnih prireditvah je treba biti še posebej pozoren, koga spijete in kje pustite pijačo,« je opozorila Vesna. Obema je bilo jasno, kako pomembno je zavedanje in medsebojna skrb prijateljic, da se takšne situacije ne končajo tragično.

Sporočilo javnosti

Anja in Vesna sta želeli svojo izkušnjo deliti, da bi opozorili javnost, predvsem mlade, kako hitro se lahko zgodi, da kdo zlorabi pijačo. Dogodek je pokazal, kako ranljive so lahko tudi izkušene odrasle ženske, in spodbudil k večji previdnosti. »Če lahko s svojo zgodbo koga rešimo pred neprijetnostmi ali nevarnostjo, smo storile nekaj pomembnega,« sta sklenili.