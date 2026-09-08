Azra Širovnik udarila po moških: »Da ste vitke, brez gubic in z napumpanimi ustnicami, zahtevajo samo biseksualci ...« (VIDEO)

Pisateljica Azra Širovnik, ki je skozi svoja dela in javne nastope pogosto brez zadržkov spregovorila o odnosih med moškimi in ženskami, seksualnosti ter položaju žensk v družbi, je tudi v podkastu z Iztokom Gartnerjem ostala zvesta svojemu neposrednemu slogu. Tokrat se je dotaknila predvsem pritiskov, ki jih ženske občutijo zaradi pričakovanj glede svojega videza.

Opozorila je na zahteve, da naj bi morale biti ženske vitke, brez gubic in z videzom, ki ustreza vedno novim lepotnim idealom. Ob tem je svoje stališče izrazila zelo ostro in provokativno. »Da ste vitke, da ste brez gubic, da imate napumpane ustnice, da ste ... To ne zahteva pravi moški. To zahteva biseksualen moški, ki ga potem nateguje starec. Ne nasedajte! Če moški zahteva od vas, da ste popolne, pošljite ga tam, kot pravi Iztok ...« je dejala v pogovoru.

Njena izjava je bila namenjena predvsem kritiki pritiskov, ki jih po njenem mnenju del moških in širša družba nalagajo ženskam glede videza. Širovnikova ženskam sporoča, naj svoje vrednosti ne prilagajajo predstavam drugih o tem, kako bi morale izgledati, ter naj ne pristajajo na odnose, v katerih partner od njih zahteva telesno popolnost. Takšno stališče pa pri njej ni novo. V preteklih intervjujih je večkrat poudarjala, da silikoni, lepotni posegi in prilagajanje moškim pričakovanjem ženski sami po sebi ne morejo zagotoviti kakovostnega partnerskega odnosa. Prav tako je pogosto zagovarjala samozavestne in samostojne ženske, ki svoje vrednosti ne merijo skozi odzive moških.