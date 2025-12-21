Babica in dedek od Damjana Murka praznovala diamantno poroko, poglejte, kdo je prišel na obred (VIDEO)

V družini Damjana Murka je bilo ta vikend zelo veselo, saj sta njegova dedek in babica praznovala 60. obletnico poroke. Zaradi hvaležnosti ju je pripeljal nazaj na mesto, kjer sta se poročila. Imeli so obred te diamantne poroke, na njem pa sta bila med drugim tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki ga je opravil, in pevec Isaac Palma, ki jim je ob instrumentalni spremljavi zapel. Manjkala pa ni niti Damjanova žena Maja.

»Pred 60 leti sta si na tem istem kraju, ob isti uri, obljubila večno ljubezen. Včeraj sem ju pripeljal nazaj, ne zaradi obletnice, ampak zaradi hvaležnosti,« je Murko zapisal v svoji objavi in nadaljeval:»Babica in dedek. Dve srci, ki sta vse življenje dajali. Tudi meni. Pred vsem. Vedno. Če sta onadva nekoč dala vse zame, je to, kar sem pripravil za vaju, najmanj, kar lahko vrnem. Ljubezen, ki traja 60 let, ni naključje. Je odločitev. Vsak dan znova.« Objavil je tudi več slik in video s sobotnega obreda.

Pomembni mejniki zakona

V zakonskem življenju poznamo več pomembnih mejnikov. Po 25 letih zakonca praznujeta srebrno, po 50 letih pa zlato poroko. Že če dosežeta ti dve obletnici, sta lahko na to zelo ponosna. Še veliko redkejša je diamantna poroka, ki zaznamuje neverjetnih 60 let skupne poti, medtem ko je skoraj nedosegljiva platinasta poroka, za katero morata biti partnerja poročena kar sedem desetletij.