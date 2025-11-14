Basijeva žena Nastja sporočila slabo novico (FOTO)

Pevka Nastja Gabor je na družbenih omrežjih sporočila, da je njen današnji koncert v Vuzenici žal odpovedan. »Po skoraj razprodanem koncertu sem z vročino obležala v postelji,« je zapisala na instagramu.

Kot je sporočila Gabrova, bo koncert prestavljen, nova izvedba pa bo na sporedu 28.11, ko bo »na odru lahko spet dala vse od sebe«. Vse kupljene vstopnice veljajo tudi za novi datum.

»Hvala vsem za razumevanje, podporo in vso ljubezen, ki mi jo pošiljate,« je še v objavi zapisala pevka.

Novico je sporočila na instagramu. FOTO: Zaslonski Posnetek

