Bernarda Jeklin pri 90 brez dlake na jeziku: »Sto let? Fuj.«

Legendarna urednica in pionirka tabloidnega novinarstva v Sloveniji Bernarda Jeklin je v začetku maja dopolnila 90 let. Le nekaj tednov po častitljivem jubileju jo je v domu starejših občanov v Kopru obiskala urednica Onaplus Sabina Obolnar, nastal pa je iskren, duhovit in mestoma ganljiv pogovor.

Tudi pri devetdesetih letih je Jeklin ohranila prepoznavno iskrivost. »Meni je devetdeset všeč, zdi se mi nobel, sto mi je pa zoprno, grozno, in upam, da toliko ne bom doživela. Ne bi bila rada stara sto let, devetdeset sem pa rada.« Na vprašanje Obolnar, zakaj se ji zdijo ravno devetdeseta tako »nobel«, je dejala: »Osemdeset je brez zveze, sedemdeset so še navadna leta, sto je pa sto, tako za na podeželje. Speče se potica, žlahta pride, vsi kličejo na zdravje, fuj.«

V pogovoru za Onaplus se je ozrla na bogato poklicno pot, ki je zaznamovala njeno pestro življenje.