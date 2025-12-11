Bernarda Žarn o predsednici DZ: »Iz solo kitaristov dela ločene kitariste!«

V najnovejši epizodi oddaje Na žaru, ki jo vodi Lado Bizovičar, je na vročem stolu sedel glasbenik Magnifico, okoli njega pa so se zvrstili gostje, ki so večer začinili s pikrimi in duhovitimi pripombami. Med nastopajočimi sta izstopala Jože Robežnik in Bernarda Žarn, ki sta z značilno prefinjeno ironijo poskrbela za nekaj najbolj odmevnih trenutkov oddaje. Na odru se je pojavila tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, kar je prineslo dodatno dinamiko in odprlo prostor za satire, povezane z njeno javno podobo. Žarnova je s svojo prepoznavno eleganco humorja pripomnila, da predsednica obvlada tudi čarovniške trike, saj iz solo kitaristov dela ločene kitariste.



Bernarda Žarn in Jože Robežnik. FOTO: RTV

Namig, ki je dvorano nasmejal, hkrati pa v javnosti odprl nove interpretacije glede njene zveze s kitaristom Borom Zuljanom. Njuna zgodba je že nekaj časa pod drobnogledom javnosti, pred časom sta svoj odnos predstavila odkrito, brez skrivanja pred mediji, pri čemer pa ni mogoče prezreti, da je bil Bor pred tem v obdobju pomembnih osebnih sprememb. Predsednica DZ se na šale ni odzvala zadržano. Odgovarjala je sproščeno in dokazala, da zna humor sprejeti ter ga tudi vrniti, kar je v oddaji ustvarilo presenetljivo uravnotežen ton. Kljub temu so bili odzivi javnosti deljeni: nekateri so pohvalili sproščenost in duhovitost nastopajočih, drugi so ocenili, da so šale prestopile meje dobrega okusa. Ne glede na različna mnenja je jasno, da je oddaja Na žaru tudi tokrat pokazala svojo sposobnost prepletanja satire, družbenih namigov in osebnih zgodb.

