Besede, ki sežejo do srca: ste videli, kaj je na svoj rojstni dan storil Blaž Švab?

Pevec Modrijanov Blaž Švab je dopolnil 41 let. Ob rojstnem dnevu je na Facebooku zapisal ganljivo sporočilo, v katerem je svojo srečo obrnil v poziv k solidarnosti z otroki, ki nujno potrebujejo draga zdravila, ter z njihovimi izčrpanimi starši.

»Bog mi je namenil milost, da sem dopolnil 41 let. Danes praznujem rojstni dan,« je začel Švab in dodal, da najprej čuti ogromno hvaležnost do svojih staršev, ki so mu omogočili, da danes lahko živi polno življenje. A takoj zatem je misel obrnil k tistim, ki nimajo te sreče. Spomnil se je staršev, ki se, kot pravi, vsak dan borijo za svoje otroke in morajo zbrati ogromne vsote za redka zdravila, da bi jim sploh lahko pomagali.

Namesto da bi prosil za čestitke in darila, je svoje sledilce pozval k plemenitim dejanjem: Naj vsak, kolikor zmore, pomaga otrokom, za katere potekajo dobrodelne akcije s ključi NIA5 ali NIA10, JAKA5 ali JAKA10, LORA5 ali LORA10. »Ti otroci si zaslužijo priložnost. In enkrat bomo priča, ko bodo oni pomagali nam, tebi, meni, njemu,« je zapisal in s tem dal jasno vedeti, da verjame v krog dobrote – danes pomagamo mi njim, jutri bodo oni ti, ki bodo stali ob strani drugim. Objavo je sklenil kratko, a udarno: »Rad vas imam. Hvala za vse.«