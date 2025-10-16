Besna Renata udarila po Andreju in razkrila, kaj se je zgodilo, ko so kamere ugasnile (FOTO)

V zadnji epizodi eksperimenta Poroka na prvi pogled je med Renato in Andrejem močno počilo. Po burnem dogajanju v oddaji, ki je bilo zaznamovano s prepiri, solzami, očitki in odhodom ženina iz skupnega doma, se je na Instagramu oglasila nevesta ter pojasnila svojo plat zgodbe.

Renata je sledilcem pokazala sporočila, ki si jih je par izmenjal po burnem prepiru. Ona mu je očitala, da je agresivnež in manipulator, Andrej pa se je tem besedam le čudil in predlagal, da gresta vsak svojo pot. Renata je nato možu zabrusila, da ga ne želi več videti, ter zabičala, naj ji ne hodi več blizu.

Sporočila, ki sta si jih izmenjala Renata in Andrej. FOTO: Zaslonski posnetek/IG

Andrej je njeno željo upošteval in zapustil skupen dom. A to je Renato še bolj razjezilo, saj je pričakovala, da bo prišel in da se bosta vsaj pogovorila.

Renata je bila razočarana nad Andrejevo reakcijo. FOTO: Zaslonski posnetek/IG

Kako se bo razpletlo dogajanje in ali sta po tem prepiru res šla vsak svojo pot, bomo videli prihodnji teden.