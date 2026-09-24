Bi ga prepoznali? Aleš Musar je za plačilo položnice tekmoval v kvizu (FOTO)

Zanimiv utrinek iz preteklosti so zdaj obudili v dokumentarni oddaji na RTV Slovenija, kjer so med starimi posnetki izbrali prav tistega, v katerem je tekmoval Aleš Musar. Kviz Življenjska priložnost je bil ena bolj prepoznavnih televizijskih oddaj tistega časa. Na Kanalu A ga je najprej vodil Mito Trefalt, pozneje pa je vodenje prevzel igralec Borut Veselko. Prav v njegovi različici oddaje se je pojavil tudi Aleš Musar, ki je takrat v studio prinesel položnico v vrednosti 31 tisoč takratnih slovenskih tolarjev. Z znanjem in srečo se je potegoval, da bi mu televizija pomagala poravnati strošek. Znesek 31 tisoč tolarjev bi danes znašal približno 129 evrov. Posnetek je zdaj znova prišel v ospredje, ko so ga ustvarjalci dokumentarne oddaje RTV Slovenija vključili med zanimive televizijske spomine. Takrat nihče ni mogel vedeti, da bo tekmovalec iz starega kviza desetletja pozneje postal širši javnosti znan kot mož slovenske predsednice.

Aleš Musar je tekmoval v zabavnem kvizu. FOTO: RTV/Posnetek Zaslona

Musar se je v javnosti v zadnjih letih pojavljal predvsem zaradi svoje vloge soproga predsednice republike Nataše Pirc Musar, s katero sta poročena od leta 2000. Predsedničin mož ima sicer dolgoletne izkušnje v poslovnem svetu, med drugim na področju financ in podjetništva. Prav zato je star televizijski nastop toliko bolj zanimiv, saj pokaže povsem drugačen obraz človeka, ki ga danes večina pozna predvsem iz političnega in javnega življenja. Posnetek iz časov, ko je pred kamerami odgovarjal na vprašanja kviza in upal na plačilo položnice, je tako postal svojevrsten televizijski spomin na obdobje, ko je bil Musar še zgolj eden od številnih tekmovalcev.