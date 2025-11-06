Bi lahko tako rešila zakon? Saša Lendero razkrila, česa Miha nikakor ni želel storiti (VIDEO)

Ustvarjalci komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled so v sredo sporočili, da zaradi bolezni ta teden Špele Grošelj in Sonje Javornik ne bo. Se je pa zato Tanji Kocman in Mihi Hercogu v studiu pridružila pevka Saša Lendero.

Nobena skrivnost ni, da sta bila Saša in Miha dolgoletna partnerja in zakonca, leta 2022 pa je odjeknila novica o njuni ločitvi. Kot je pred časom v podkastu Onaplus razkrila pevka, je bil Miha tisti, ki je želel razhod.

Sodeč po napovedniku nocojšnje komentatorske oddaje, je Kocmanova nekdanja zakonca vprašala tudi, ali sta takrat, ko sta se sama znašla na kritični točki, poiskala pomoč strokovnjakov. Saša je odgovorila, da ne, ker Miha tega ni hotel. On pa je nato priznal, da bi verjetno danes ravnal drugače ter da je bil takrat za to kriv moški ego.

Podrobnosti si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):