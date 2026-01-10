  • Delo d.o.o.
26 LET

Bi prepoznali to priljubljeno slovensko voditeljico? Danes je zanjo poseben dan (FOTO)

Melani Mekicar praznuje 26 let. Objavila je dve svoji starejši sliki in na eni od njiju lahko vidimo, da je imela že pred 20 leti iskren nasmeh, po katerem je prepoznavna še danes.
Melani Mekicar v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist
Melani Mekicar v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist
A. Ka.
 10. 1. 2026 | 17:44
1:58
A+A-

Današnja sobota je za Melani Mekicar posebna. Praznuje namreč 26. rojstni dan. Priljubljena televizijska in radijska voditeljica je na svoj osebni praznik na Instagramu objavila tudi dve svoji starejši sliki. Čeprav sta od takrat, ko sta bili narejeni, pa do danes minili že dve desetletji, lahko vidimo, da je imela že v svojih rosnih letih iskren nasmeh, po katerem je prepoznavna še danes.

Melani je v svoji objavi tudi razkrila, da danes živi takšno življenje, kakršnega si je pred časom želela. »Danes ima 26 let! Vem, da bi bila ponosna, saj njena starejša različica počne točno to, o čemer je majhna ona vedno sanjala. Razen tega, da bi postala princesa, tega mi še ni uspelo osvojiti,« je zapisala. Četudi princesa nikoli ne bi postala, ji lahko pri njenih letih uspe še ogromno. Samo nebo je meja. Ob njenem osebnem prazniku so se na Instagramu nanjo spomnili številni njeni sledilci in ji čestitali. 

Bila je gostja v ŠOKkastu

Melani je bila nedavno gostja v podkastu ŠOKkast, kjer je bila odlična sogovornica. Že takrat je povedala, da je v svojem življenju že marsikaj doživela. »Včasih me kakšna fotografija izpred nekaj let spomni, kaj vse sem že doživela in sem kar malo ponosna nase,« je povedala. Je tudi priznala, da je bila sprva presenečena nad priložnostmi, ki so se ji ponudile, je pa vsako novo izkušnjo sprejela z odprtimi rokami. Vabljeni k poslušanju celotnega podkasta.

Melani Mekičarrojstni dankarieravoditeljicaTVradio
