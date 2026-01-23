Robert Golob dan pred rojstnim dnem nastopil na vplivni ameriški televizijski mreži (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob je bil v četrtek v Savinjski regiji in Mestni občini Celje, kjer je opravljal vladne obveznosti. Sodeloval je tudi v intervjuju za ameriško televizijsko mrežo CNN. V pogovoru je poudaril, da Slovenija ostaja zavezana mednarodnemu pravu in mednarodnemu redu, ki temelji na Listini Združenih narodov. Dejal je, da nobena pobuda ne more biti nad tem okvirom in da ga ni mogoče nadomestiti z alternativnimi ali neformalnimi mehanizmi.

Po intervjuju se je odpravil na letališče in odpotoval v Bruselj. Tam so se sestanki nadaljevali pozno v noč, v Slovenijo pa se je vrnil šele v zgodnjih jutranjih urah. Danes Golob praznuje 59 let, čestitali pa so mu že v stranki Svoboda.

»Ob vašem rojstnem dnevu vam iskreno čestitamo in želimo obilo zdravja, osebnega zadovoljstva ter modrosti in vztrajnosti pri opravljanju odgovornega poslanstva vodenja Vlade Republike Slovenije. Naj Vas pri delu še naprej vodijo vizija, dialog in skrb za blaginjo vseh državljank in državljanov. Želimo Vam uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev ter veliko energije za izzive, ki jih prinaša prihodnost,« so Golobu zaželeli kolegi iz Svobode Šempeter Vrtojba.

Premier rojstni dan praznuje skoraj natanko dva meseca pred parlamentarnimi volitvami. V 60. leto vstopa v času okrepljenih političnih aktivnosti in intenzivnega zunanjepolitičnega dogajanja, v katerem v svojih nastopih vztraja pri poudarjanju spoštovanja mednarodnega prava in osrednje vloge Združenih narodov v mednarodnem sistemu.