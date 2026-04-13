Pred velikim praznovanjem okroglega jubileja: bi ugriznili v Boscarola?

Dva dni pred velikim praznovanjem okroglega jubileja Iva Boscarola v Ljubljani že narašča pričakovanje. V Odiseji BTC bo v sredo, 15. aprila, zaživela edinstvena glasbena zgodba Ivo Rocks 7.0, ki ne bo le koncert, temveč premišljeno zasnovan spektakel – poklon življenju, ustvarjalnosti in glasbi. V ospredju dogodka bo simbolika števila 70: na odru se bo zvrstilo kar 70 glasbenikov, ki bodo občinstvo popeljali čez desetletja glasbenih slogov in hkrati skozi Boscarolovo življenjsko pot. Od rocka do panka, od elektronike do nostalgičnih uspešnic – večer bo zasnovan kot glasbeno »vesolje«, kjer bodo planeti predstavljali posamezna obdobja in zvoke.

Na odru bodo znana imena, med njimi Tomaž Domicelj, Tomi Meglič, Grega Skočir, Katarina Samobor, Tine Matjašič, Miha Kralj, Tim Kores - Kori, Aleš Pelhan in Duo De Liri, energijo pa bodo stopnjevale tudi zasedbe Elvis Jackson, Masters of Rock in The Rocktors. Posebna atrakcija večera bo skupina 30 bobnarjev pod vodstvom Marka Soršaka - Sokija, za vrhunec zabave pa bo pozno v noč poskrbel DeeJay Žgavc.

S Tomažem Domiceljem združujeta glasbo in spomine na skupne začetke.

Koncert ne bo le niz nastopov, temveč osebno in simbolno potovanje. »Definitivno bi bila to pesem skupine Pink Floyd – Wish You Were Here, ki je zelo zaznamovala moje življenje in glasbeni okus, seveda pa bi v tem trenutku tudi pomenila povabilo vsem, da se mi pridružijo na praznovanju v Odiseji 15. aprila,« pravi Boscarol. Večer bo imel tudi posebno pripovedno dimenzijo. »Ivo Rocks 7.0 ob moji 70-letnici ne bo le veličasten dobrodelni glasbeni spektakel, ampak bo zanimiv tudi zato, ker bo javnosti prvič predstavil moje sodelovanje s Tomažem Domiceljem v študentskih in zgodnjih podjetniških letih. Deset let sva bila namreč poslovno povezana, od tega, da sva po Evropi obiskovala koncerte, o katerih je Tomaž pisal, jaz pa sem kot takrat že uveljavljen fotograf članke opremljal s fotografijami, do tiska plakatov, priponk, organiziranja koncertov ter menedžiranja skupin. Med zanimivim pogovorom z njim bo na največjem LED-zaslonu v državi predstavljen izbor mojih fotografij s koncertov izvajalcev, kot so Pink Floyd, Alice Cooper, Black Sabbath, Bob Dylan, Deep Purple, Iron Maiden, Leonard Cohen, Paul McCartney, Neil Young, Rolling Stones, The Who, Tom Jones in drugi,« napoveduje slavljenec.

Del glasbene ekipe, ki pripravlja nepozaben večer rocka in posebnih razkritij.

Dogodek pa ne bo imel le umetniške, temveč tudi močno dobrodelno noto. Izkupiček simbolične vstopnine v višini pet evrov, ki vključuje tudi pogostitev, bo namenjen opremi ene izmed slovenskih šol, kjer mladi razvijajo svojo ljubezen do rock glasbe. »Na koncertu bo možno kupiti zelo originalne spominčke na dogodek – od čokolade z mojim reliefom s kitaro do zapestnic z mojimi znanimi izjavami, magnetkov, skodelic, majic itd.,« še dodaja Boscarol.