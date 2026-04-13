  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKO PRAZNOVANJE

Pred velikim praznovanjem okroglega jubileja: bi ugriznili v Boscarola?

Ob 70. rojstnem dnevu pripravlja spektakel, kjer ne bo manjkalo nenavadnih presenečenj, med njimi čokolada z njegovim obrazom.
Od podjetnika do rock navdušenca – Ivo Boscarol razkriva svojo drugo plat. FOTOGRAFIJE: Sandi Fišer 

S Tomažem Domiceljem združujeta glasbo in spomine na skupne začetke.

Del glasbene ekipe, ki pripravlja nepozaben večer rocka in posebnih razkritij.

Danica Lovenjak
 13. 4. 2026 | 05:25
A+A-

Dva dni pred velikim praznovanjem okroglega jubileja Iva Boscarola v Ljubljani že narašča pričakovanje. V Odiseji BTC bo v sredo, 15. aprila, zaživela edinstvena glasbena zgodba Ivo Rocks 7.0, ki ne bo le koncert, temveč premišljeno zasnovan spektakel – poklon življenju, ustvarjalnosti in glasbi. V ospredju dogodka bo simbolika števila 70: na odru se bo zvrstilo kar 70 glasbenikov, ki bodo občinstvo popeljali čez desetletja glasbenih slogov in hkrati skozi Boscarolovo življenjsko pot. Od rocka do panka, od elektronike do nostalgičnih uspešnic – večer bo zasnovan kot glasbeno »vesolje«, kjer bodo planeti predstavljali posamezna obdobja in zvoke.

Na odru bodo znana imena, med njimi Tomaž Domicelj, Tomi Meglič, Grega Skočir, Katarina Samobor, Tine Matjašič, Miha Kralj, Tim Kores - Kori, Aleš Pelhan in Duo De Liri, energijo pa bodo stopnjevale tudi zasedbe Elvis Jackson, Masters of Rock in The Rocktors. Posebna atrakcija večera bo skupina 30 bobnarjev pod vodstvom Marka Soršaka - Sokija, za vrhunec zabave pa bo pozno v noč poskrbel DeeJay Žgavc.

Koncert ne bo le niz nastopov, temveč osebno in simbolno potovanje. »Definitivno bi bila to pesem skupine Pink Floyd – Wish You Were Here, ki je zelo zaznamovala moje življenje in glasbeni okus, seveda pa bi v tem trenutku tudi pomenila povabilo vsem, da se mi pridružijo na praznovanju v Odiseji 15. aprila,« pravi Boscarol. Večer bo imel tudi posebno pripovedno dimenzijo. »Ivo Rocks 7.0 ob moji 70-letnici ne bo le veličasten dobrodelni glasbeni spektakel, ampak bo zanimiv tudi zato, ker bo javnosti prvič predstavil moje sodelovanje s Tomažem Domiceljem v študentskih in zgodnjih podjetniških letih. Deset let sva bila namreč poslovno povezana, od tega, da sva po Evropi obiskovala koncerte, o katerih je Tomaž pisal, jaz pa sem kot takrat že uveljavljen fotograf članke opremljal s fotografijami, do tiska plakatov, priponk, organiziranja koncertov ter menedžiranja skupin. Med zanimivim pogovorom z njim bo na največjem LED-zaslonu v državi predstavljen izbor mojih fotografij s koncertov izvajalcev, kot so Pink Floyd, Alice Cooper, Black Sabbath, Bob Dylan, Deep Purple, Iron Maiden, Leonard Cohen, Paul McCartney, Neil Young, Rolling Stones, The Who, Tom Jones in drugi,« napoveduje slavljenec.

Dogodek pa ne bo imel le umetniške, temveč tudi močno dobrodelno noto. Izkupiček simbolične vstopnine v višini pet evrov, ki vključuje tudi pogostitev, bo namenjen opremi ene izmed slovenskih šol, kjer mladi razvijajo svojo ljubezen do rock glasbe. »Na koncertu bo možno kupiti zelo originalne spominčke na dogodek – od čokolade z mojim reliefom s kitaro do zapestnic z mojimi znanimi izjavami, magnetkov, skodelic, majic itd.,« še dodaja Boscarol.

Na koncertu bo možno kupiti čokolado z mojim reliefom s kitaro.

Več iz teme

koncertIvo BoscarolrockLjubljanaGlasbena industrijapraznovanje rojstnega dne70. rojstni dan
ZADNJE NOVICE
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
BREZ POSLEDIC

Sestrično zlorabljal od 6. leta! Kljub dokazom postopek proti 19-letniku ustavili ...

Tožilstvo meni, da namestitev storilca v zavod ne bi bila smiselna.
Gordana Stojiljković13. 4. 2026 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Tekma za gol razliko

O opomniku.
Marko Kočevar12. 4. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Trenutek resnice

Politika je umetnost možnega, in kdor tega ne razume, težko postane kaj več kot opazovalec lastnih zablod.
Matej Lahovnik12. 4. 2026 | 22:25
21:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOL PRI HRASTNIKU

Tragedija na naši cesti: umrl je na kraju nesreče

V prometni nesreči je umrl voznik osebnega vozila.
12. 4. 2026 | 21:54
21:34
Šport  |  Športni trači
ISKREN ZAPIS

Slovenski olimpijec objavil video in priznal: »To je bil najbolj boleč trenutek v moji karieri!« (VIDEO)

Darko Đurić je športno kariero končal leta 2020, danes pa deluje kot motivacijski govorec.
12. 4. 2026 | 21:34
21:00
Bulvar  |  Suzy
TALENTI

Še pomnite, tovariši? Slovenija je imela žirante (Suzy)

Pred šestnajstimi leti se je na televiziji začela era šova, ki je združil mlado in staro. Nadobudna mladina je tekmovala, starešine pa so modrovali in nas poskušali prepričati, kdo ima talent in za koga je bolje, da še naprej nastopa v domači kopalnici.
12. 4. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki