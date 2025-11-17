Bi vam zaledenela kri? Poglejte, s katero živaljo je slovenski pevec gledal televizor (FOTO)

Slovenski pevec Kristijan Črnica, ki ga poznamo tudi pod umetniškim imenom Kkikifly, je na družbenem omrežju Instagram pokazal, koga je imel ob sebi med gledanjem televizije. Družbo mu je delala precej velika kača, ki si je v trenutku, ko je bila narejena slika, kar malo prisvojila daljinski upravljalnik. Marsikdo se kač zelo boji, a Kristijan očitno ni med njimi.

Gledanje televizije v družbi kače. FOTO: Kristijan Črnica/zaslonska slika/Instagram

Pokazal tudi sviloprejko

Da ima rad živali, je Kristijan pokazal že pred meseci z enim videom, ki ga je objavil na Instagramu. Sledilcem je pokazal sviloprejko. Ob tem pa zapisal: »Vzgojil sem sviloprejko, zato ker jih primanjkuje in danes jo spustim v naravo. Oziroma kar na to limono pri meni zunaj. No, a lahko greš? Noče stran od mene, ampak se bo že morala navaditi.«

Kot nam je kasneje povedal, je v šoli Lila prejel dve sviloprejki. »Dobil sem dve gosenici, ki sta se pri meni zabubili in se čez en mesec prelevili v prelepe metulje. Tega sem se lotil, ker sem želel videti proces in razvoj, hkrati pa zato, ker jih primanjkuje in sem jim želel podariti življenje,« nam je razkril.