POSEBNA DRUŽBA

Bi vam zaledenela kri? Poglejte, s katero živaljo je slovenski pevec gledal televizor (FOTO)

Pevcu Kristijanu Črnici je družbo delala precej velika kača, ki si je v trenutku, ko je bila narejena slika, kar malo prisvojila daljinski upravljalnik.
Kristijan Črnica FOTO: Sandi Fišer/mediaspeed.net
Kristijan Črnica FOTO: Sandi Fišer/mediaspeed.net
A. Ka.
 17. 11. 2025 | 21:20
A+A-

Slovenski pevec Kristijan Črnica, ki ga poznamo tudi pod umetniškim imenom Kkikifly, je na družbenem omrežju Instagram pokazal, koga je imel ob sebi med gledanjem televizije. Družbo mu je delala precej velika kača, ki si je v trenutku, ko je bila narejena slika, kar malo prisvojila daljinski upravljalnik. Marsikdo se kač zelo boji, a Kristijan očitno ni med njimi.

Gledanje televizije v družbi kače. FOTO: Kristijan Črnica/zaslonska slika/Instagram
Gledanje televizije v družbi kače. FOTO: Kristijan Črnica/zaslonska slika/Instagram

Pokazal tudi sviloprejko

Da ima rad živali, je Kristijan pokazal že pred meseci z enim videom, ki ga je objavil na Instagramu. Sledilcem je pokazal sviloprejko. Ob tem pa zapisal: »Vzgojil sem sviloprejko, zato ker jih primanjkuje in danes jo spustim v naravo. Oziroma kar na to limono pri meni zunaj. No, a lahko greš? Noče stran od mene, ampak se bo že morala navaditi.«

Kot nam je kasneje povedal, je v šoli  Lila prejel dve sviloprejki. »Dobil sem dve gosenici, ki sta se pri meni zabubili in se čez en mesec prelevili v prelepe metulje. Tega sem se lotil, ker sem želel videti proces in razvoj, hkrati pa zato, ker jih primanjkuje in sem jim želel podariti življenje,« nam je razkril.

Kristijan CrnicaKikiflykačasviloprejkaživalitelevizor
20:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA OBMOČJU POSTOJNE

23-letnik najprej nadlegoval podnajemnika, potem fizično napadel še svojo mater

Policisti so mu izrekli prepoved približevanja.
17. 11. 2025 | 20:40
20:20
Novice  |  Svet
NADALJEVANJE PRITISKA NA MOSKVO

Washington stopnjuje napetosti, Kremelj besni zaradi te grožnje (VIDEO)

Trump napovedal nove sankcije državam, ki poslujejo z Rusijo.
17. 11. 2025 | 20:20
20:15
Novice  |  Svet
SRBIJA

Konec je gladovne stavke Dijane, ki je v hudi nesreči izgubila sina

Danes je novinarjem sporočila, da po 16 dneh končuje stavko, bo pa ostala pred srbskim parlamentom.
17. 11. 2025 | 20:15
20:01
Bulvar  |  Domači trači
AMBIENTI

Zastal vam bo dih! Poglejte, kakšen dom sta si ustvarila Slovenca na družinski posesti (VIDEO)

Gordana in Trent sta v objemu Zgornje Kungote ustvarila topel, pristno obnovljen dom, ki danes diha z naravo in njuno srčno zgodbo.
17. 11. 2025 | 20:01
20:00
Lifestyle  |  Stil
TREND

Bed rotting: ko postelja ni več le zatočišče, ampak jasno sporočilo sodobni družbi

Trend lahko razumemo tudi kot upor mladih proti zahtevam sodobne družbe, kot so pehanje za uspehom, ambicioznost, perfekcionizem.
Danaja Lorenčič17. 11. 2025 | 20:00

Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
