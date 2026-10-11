Bila sta del presenečenja in se odlično ujela: Robert Ficker razkril, kaj načrtuje z Nušo Derenda

Za Robertom Fickerjem, ki nastopa in osvaja nagrade na hrvaških glasbenih festivalih, je pestro glasbeno poletje. Ljubljančan se je s kitaro spoprijateljil že pri dvanajstih letih, pozneje je nastopal v glasbeni skupini, svoje pevske sposobnosti pa je predstavil tudi v šovu X Factor. V vseh teh letih si je nabral številne glasbene izkušnje, pred kratkim pa se mu je ponudila še prav posebna priložnost.

»Pred dnevi me je doletela čast, da sem nastopal skupaj z Nušo Derenda. Šlo je za zasebno zabavo, tako jaz kot Nuša pa sva bila gosta presenečenja. Odlično sva sodelovala in se ujela, zato že načrtujeva še veliko skupnih nastopov v prihodnosti,« nam je navdušeno razkril Ficker, ki se novih glasbenih izzivov že veseli. A skupni nastop s priljubljeno pevko še zdaleč ni edina novost, ki jo pripravlja. Že oktobra namerava med poslušalce poslati novo skladbo, ki jo bo posnel v slovenskem in hrvaškem jeziku. »Naslov nove pesmi bo Neke pjesme ljubavne, nastala pa bo v sodelovanju z Alexom Volaskom,« je povedal. Obeta se tudi snemanje videospota v sodelovanju z videoprodukcijo Vizitka, poleg tega pa se bo udeležil znanega hrvaškega festivala HITfest.