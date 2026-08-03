Bine Volčič iz kleti izbrskal fotografijo s svetovno legendo, na njej je komaj prepoznaven (FOTO)

Znani slovenski chef Bine Volčič, ki ga je širša slovenska javnost spoznala kot neprizanesljivega, a izjemno strokovnega sodnika in mentorja v priljubljenih kuharskih šovih, je na spletu delil spomin na začetke svoje poklicne poti. Pri čiščenju kleti je namreč naletel na fotografijo iz mladostniških dni, na kateri stoji ob boku enega največjih glasbenih zvezdnikov na svetu. Ob objavi je zapisal: »Vsake toliko časa je treba tudi klet pospraviti ... in evo, kaj sem našel. Pred davnimi leti, ko sem bil še zelen, sem imel čast kuhati za Stinga, ko je imel v Tivoliju koncert.«

Eden od komentatorjev pod objavo je razkril natančen datum srečanja. Šlo je za 14. maj leta 2000, ko je Sting v sklopu svetovne turneje Brand New Day nastopil v omenjeni ljubljanski dvorani. Turneja je sledila izidu istoimenskega albuma iz leta 1999, ki je dosegel izjemen svetovni uspeh. Na njem sta izšli tudi uspešnici Desert Rose in Brand New Day, plošča pa je Stingu prinesla dve nagradi grammy. Medtem ko se mnogi obiskovalci koncerta nedvomno še danes radi spominjajo po glasbeni energiji, je imel Bine edinstveno priložnost, da je zvezdnika razvajal kar skozi želodec.

Sting te dni znova v naši bližini

Spomin je zaživel v prav posebnem trenutku, saj se je kultni britanski glasbenik te dni spet mudil v neposredni bližini Slovenije. Pred dnevi je s svojim brezčasnim repertoarjem navdušil množico v Italiji, nato pa je vrhunski spektakel priredil v puljski Areni, kjer je znova razveselil številne oboževalce, med katerimi je bilo zagotovo tudi precej Slovencev.