Bitka za najboljšega fotra: »Najboljši sem zato, ker sem jaz tako rekel«

Po sedmih letih se Lado Bizovičar vrača na gledališki oder z novo avtorsko komedijo Jaz sem najboljši fotr na svetu. Tokrat ne bo sam, saj se mu bodo pridružili še Matjaž Javšnik, Miha Brajnik, Niko Zagode in Sašo Stare. Pet komikov bo skozi humor pokazalo pet različnih pogledov na očetovstvo, vzgojo in družinske zaplete, pri katerih ima, kot kaže, vsak svoj recept za uspeh.

Bizovičar se je ob napovedi predstave samozavestno razglasil za najboljšega fotra na svetu, a se je hitro izkazalo, da ima za ta naziv precej konkurence. Matjaž Javšnik se predstavlja kot superata, pri katerem imajo radovednost, improvizacija, nagajivost in norčavost, kot pravi sam, domovinsko pravico. »Jaz nisem navaden fotr – jaz sem superata!« poudarja. Miha Brajnik medtem prisega predvsem na očetovsko avtoriteto. »Najboljši sem zato, ker sem jaz tako rekel,« se pošali in doda, da je soustvaril dve osebi, ki bosta v življenju počeli neverjetne, enkratne in čudovite stvari – pa tudi kakšno grozno. Niko Zagode, igralec in zobozdravnik, ima drugačen adut. Njegova otroka sta namreč prepričana, da lahko premaga celo Hulka, sam pa ne vidi razloga, da bi jima z resnico kvaril otroštvo.

Največ teoretičnega znanja med peterico ima Sašo Stare, predvsem zato, ker je edini, ki sploh ni oče. Prav v tem vidi svojo prednost. »Biti teoretični fotr je veliko lažje, saj ne moreš ničesar zafrkniti. Moji teoretični otroci so odličnjaki, izjemni športniki in glasbeniki. Predvsem pa so zelo srečni. Jaz tudi – ker so teoretični otroci zelo poceni,« pravi. Nova komedija bo očetovstvo prikazala brez olepševanja. Na odru bodo zaživeli prizori, ki jih poznajo številne družine – jutranje spravljanje otrok iz postelje, večerno prepričevanje, naj zaspijo, zlaganje vozička v prtljažnik in trenutki, ko oče otroku dovoli prav tisto, kar je mama nekaj minut prej prepovedala. Ustvarjalci se šalijo, da so očetje najpomembnejši med manj pomembnimi člani vsake družine, zdaj pa bodo svojo priložnost dobili na odru.

Pod režijsko taktirko Jureta Karasa bo peterica iskala odgovore na številna vprašanja sodobnega očetovstva. Zakaj je lažje vzgajati tigra z motnjo pozornosti kot najstnika? Kolikokrat lahko poslušaš Baby Shark, preden se ti dokončno zmeša? Zakaj otroke delimo na sitne, nevzgojene in svoje? In na koliko tednov mora otrok zamenjati majico, kadar ga pazi fotr? Za predstavo stoji TaDaa produkcija, odziv občinstva pa je velik že pred premiero, saj so nekatere izvedbe že razprodane. Premiera komedije Jaz sem najboljši fotr na svetu bo 6. novembra v Kulturnem domu Mengeš, nato pa se bo peterica odpravila na turnejo po Sloveniji.