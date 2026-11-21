Vesna Janković, nekdanja žena Jureta Jankovića in mama dveh otrok, se v zadnjem času le občasno oglasi na družbenih omrežjih, a kadar se, njene objave pogosto razkrivajo tudi nekoliko globljo, bolj osebno plat. Tokrat je s sledilci delila razmišljanje, ki bi ga lahko razumeli kot prijeten opomnik, da v življenju ne bi smeli pozabiti na tisto, kar zares šteje. »Po tednu dela si zaslužimo miren in lep konec tedna,« je začela svoj zapis, nato pa se dotaknila nekoliko širše življenjske teme. Spregovorila je o ljudeh, ki v težavah drugih iščejo priložnost za lastno korist, o razdvojenosti in negativnosti, ki včasih preglasita vse dobro, kar se dogaja okoli nas.

Vesna je ob tem poudarila, da se človekova vrednost ne meri po tem, kako glasno govori, temveč po njegovih dejanjih, poštenosti in odnosu do drugih ljudi. »Dobrota ni šibkost, poštenost ni naivnost in spoštovanje ni znak nemoči. To so vrednote, ki imajo trajno moč,« je zapisala in dodala, da ne smemo dovoliti, da bi nam negativnost vzela optimizem, sovraštvo pa zasenčilo dobro. Posebej lepo je njeno sporočilo, da ne smemo spregledati vseh srčnih, delovnih in dobrih ljudi, ki vsak dan po svojih močeh ustvarjajo boljši jutri. Njene besede so preproste, a nosijo pomembno sporočilo: v svetu, kjer se pogosto največ pozornosti namenja sporom in glasnim mnenjem, je včasih največja moč prav v mirnosti, spoštovanju in dobrih dejanjih.

Za njo je posebno življenjsko obdobje

Vesna je sicer pred kratkim praznovala 50. rojstni dan, ob katerem se je tudi sama ozrla na svojo življenjsko pot. Takrat ni skrivala, da so bila za njo tudi zahtevna obdobja, nevidne solze in osebne bitke, o katerih javnost ni vedela veliko. Obenem je izrazila hvaležnost za ljudi, ki so ji stali ob strani. V zadnjih tednih se je znova znašla tudi v središču pozornosti zaradi svojega obiska volilnega štaba nekdanjega tasta Zorana Jankovića, kjer mu je po koncu lokalnih volitev izkazala podporo. S tem je pokazala, da kljub nekdanjim družinskim spremembam ohranja dobre odnose z družino Janković.

Tokrat pa je pozornost pritegnila predvsem z mislimi, ki niso povezane z modo, videzom ali družabnimi dogodki, temveč z življenjskimi vrednotami. Za konec je vsem zaželela prijeten in sproščen konec tedna, obkrožen z dragimi ljudmi. In morda je prav to najlepše sporočilo njene objave: da si je kljub vsemu hrupu, ki nas obdaja, vredno vzeti trenutek za mir, bližino in vse tisto dobro, kar imamo.