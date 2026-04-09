SREČNA V SVOJI KOŽI

Bivša Janševa PR-ovka udarila po poročenih: »Vsaka vezana ženska je v neki točki prodala dušo hudiču«

Kot pravi sama, je danes bližje »nuni kot sorodni duši« in prav to jo navdaja z občutkom miru, svobode in moči.
FOTO: Gfd
P. K.
 9. 4. 2026 | 06:50
Nina Orel je na facebooku objavila zelo oseben, udaren in mestoma provokativen zapis o samskosti, svobodi in odnosih z moškimi. Iz njenega sporočila veje jasno sporočilo: za zvezo ni več pripravljena prodajati sebe, svoje energije ali svojega miru. Kot pravi sama, je danes bližje »nuni kot sorodni duši« in prav to jo navdaja z občutkom miru, svobode in moči. 

V dolgem zapisu je Orlova brez olepševanja opisala, da je prišla do točke, ko je ne žene več potreba po moški potrditvi ali telesni odvisnosti. Zapisala je, da je to zanjo izjemno osvobajajoče in da je danes povsem predana sebi, svojim projektom in načinu življenja, ki jo izpolnjuje. Ob tem je razkrila, da je vpeta v tri velike projekte, vmes pa uživa v urejanju stanovanja, fitnesu, naravi, morju in času z Ullo. Svoje trenutno življenjsko obdobje opisuje kot »težko prigarano, a sladko-spokojno pozicijo dobro izživete nune«. Prav ta podoba je v njenem zapisu močno izpostavljena skoraj simbolično, skoraj kot osebna zmaga po burnejšem obdobju.

Še posebej ostro je spregovorila o ženskah v zvezah. Zapisala je, da je morala po njenem mnenju »vsaka vezana ženska v neki točki prodati dušo hudiču«, sicer v razmerju ne bi preživela. Takšne izjave bodo gotovo dvignile precej prahu, saj je z njimi neposredno zarezala v predstave o srečnih partnerskih zvezah in vloge žensk v njih. Orlova je šla še dlje. Prepričana je, da so samske, samouresničene in neodvisne ženske pogosto tarča prikritega obsojanja ali celo kaznovanja s strani nekaterih vezanih žensk. Po njenem je to lahko zavito v navidezno prijaznost, a je zato še toliko bolj toksično. Njeno sporočilo je bilo tudi tu zelo jasno: na takšne igre ne pristaja več. V zapisu se je dotaknila tudi svoje drugačnosti, nevrodivergentnosti in občutka, da jo je družbena »matrica« od nekdaj potiskala na rob. Prav zato, je mogoče razbrati iz njenega tona, danes svojo samostojnost dojema kot nekaj skoraj svetega kot novo rojstvo, osebni upor in končno notranjo zmago.

Za piko na i je objavo sklenila z mislijo, namenjeno ženskam, ki so se, kot je zapisala, kljub strahovom in grožnjam odločile zase. Njeno sporočilo je skoraj manifestno: najboljše naj bi jih šele čakalo.

Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
