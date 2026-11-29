Zanimivo povezavo med letošnjimi županskimi volitvami v Ljubljani in Kranju predstavlja Ana Černe, ki se tudi sama udejstvuje v politiki. Nekoč je bila namreč srčna izbranka Luke Mesca, danes pa je poročena z nekdanjim kranjskim podžupanom Janezom Černetom. O nekdanji ljubezenski zvezi Mesca in Ane, ki se je nekoč pisala Štromajer, smo v Slovenskih novicah že poročali. Njuni življenjski poti sta se pozneje razšli, vendar sta oba ostala dejavna v politiki. Ana je leta 2022 na listi Levice kandidirala za poslanko. Na letošnjih lokalnih volitvah je nastopila kot nosilka liste Levice v Kranju. Njen mož se je medtem podal v boj za županski stolček. V drugem krogu se je pomeril s kandidatko NSi Ireno Dolenc. Volilna nedelja je tako za zakonca Černe prinesla pomembno politično preizkušnjo. Medtem se je za župansko funkcijo v prestolnici potegoval tudi Anin nekdanji partner.

2019 sta skupaj stala na odru. FOTO: Jože Suhadolnik

Naziv prve dame Kranja ji je ušel

Kranj bo po osmih letih dobil novo vodstvo, saj se dosedanji župan Matjaž Rakovec ni uvrstil niti v drugi krog volitev. Janez Černe je sicer v prvem krogu prejel največ glasov, a mu prednosti v odločilnem obračunu ni uspelo obdržati. Po podatkih, ki jih imamo na voljo, je slavila Irena Dolenc s približno 60 odstotki glasov. Černe jih je prejel okoli 40 odstotkov. Ani je tako ušel neformalni naziv prve dame Kranja. Zanimivo pa je, da bi se lahko, če bi se njena ljubezenska zgodba z Mescem odvila drugače, danes znašla tudi v vlogi partnerke kandidata za ljubljanskega župana. Nekdanja zaljubljenca sta se namreč letos znašla vsak na svojem koncu Slovenije, a oba vpeta v lokalno volilno dogajanje. Medtem ko se je Ana politično angažirala v Kranju, je Mesec poskušal osvojiti prestolnico. Obema je še vedno skupna politična pripadnost Levici. Njuna nekdanja ljubezenska zgodba pa je ob letošnjih lokalnih volitvah dobila zanimivo politično vzporednico.