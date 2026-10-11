Bivša punca Bojana iz Joker Out ujeta na video tik pred škandalom s prepevanjem Thompsonovih pesmi (VIDEO)

Džejla Ramović očitno še naprej podpira Jakova Jozinovića, s katerim jo že nekaj časa povezujejo govorice o romanci. V petek se je namreč pojavila na njegovem koncertu v Zadru, čeprav svojega obiska sama ni posebej izpostavljala. Stala je tik ob odru, kjer jo je opazil eden od obiskovalcev in jo posnel. Na videu, ki se je nato razširil po družbenih omrežjih, Džejla nasmejana poje in pleše ob Jozinovićevi pesmi Raj.

Dan pozneje završalo zaradi Thompsonove pesmi

Le dan pozneje se je Jozinović znašel v precej drugačni zgodbi. Na družbenih omrežjih je zaokrožil starejši posnetek, na katerem poje pesem Ako ne znaš šta je bilo Marka Perkovića Thompsona. Posnetek sicer ni nastal zdaj, po poročanju srbskih medijev sega v maj 2025, vendar je po ponovnem širjenju sprožil burne odzive predvsem med delom njegove publike v Srbiji. Nekateri uporabniki so mu očitali izbiro pesmi zaradi Thompsonovih političnih in zgodovinskih kontroverz, drugi so šli še dlje in pozivali celo k odpovedi njegovih nastopov v Srbiji. Jozinović se na odzive ob objavi teh člankov še ni javno odzval.

Džejlo so prej povezovali z Bojanom Cvjetićaninom

Za slovensko javnost je Džejla zanimiva tudi zaradi prejšnjih govoric o njenem zasebnem življenju. Lani so jo namreč mediji več mesecev povezovali z Bojanom Cvjetićaninom, pevcem skupine Joker Out. Skupaj so ju opazili večkrat, med drugim tudi na koncertu Billie Eilish v Københavnu, Bojan pa je sodeloval tudi pri njenem videospotu za pesem Bol, za katerega je napisal scenarij in ga režiral. Džejla zveze z Bojanom nikoli ni neposredno potrdila. Ko so jo v intervjuju vprašali, ali sta par, je odgovor spretno obšla in poudarila predvsem njuno ustvarjalno sodelovanje. Zato je pravilneje govoriti o domnevni nekdanji zvezi, čeprav so ju regionalni mediji pogosto predstavljali kot par.

Zgodba ima še eno zanimivo povezavo. Bojan Cvjetićanin in Jakov Jozinović se poznata in sta v dobrih kolegialnih odnosih. Joker Out so maja letos gostovali na Jozinovićevem koncertu v Ljubljani, skupina pa je ob skupnem posnetku celo zapisala »bratska ljubezen«. Regionalni mediji so zato že poleti opozarjali na nenavaden splet govoric: Džejlo so najprej povezovali z Bojanom, pozneje pa še z njegovim glasbenim kolegom Jakovom.

Nobena od teh zvez sicer dolgo ni bila javno potrjena. Toda Džejlina vse pogostejša pojavljanja na Jozinovićevih nastopih so znova spodbudila ugibanja, da med njima morda ni le prijateljstvo.