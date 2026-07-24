Bivša žena Martina Strela o prvem srečanju: »Kakšen bizgec!«, komentirala tudi pogovor z delfini

Potem ko je ultramaratonski plavalec Martin Strel javno potrdil, da se z ženo Mayo Peron ločujeta, je svojo plat zgodbe predstavila še ona. Na družbenih omrežjih je zapisala, da so bile nekatere njegove izjave zavajajoče in da naj bi javnosti predstavil le del resnice. Strel je pred tem povedal, da mu je žena sporočila, da ne želi biti več njegova žena, obenem pa naj bi si želela, da ostaneta skupaj, česar sam ni razumel. Maya podrobnosti njunega razhoda ni razkrila, je pa priznala, da je vesela, da se je zakon končal. Zdaj je jasno, da se njuni pogledi na konec razmerja močno razlikujejo, javnost pa je tako slišala obe plati zgodbe. Maya je razkrila, kaj jo je privlačilo na Martinu in da je bil eden redkih ljudi, ki se je je dotaknil.

Martin in Maya pri papežu. FOTO: Osebni Arhiv M.s.

Od pogovarjanja z delfini do neprimernih izjav

Maya je o njunih začetkih pred časom spregovorila tudi v podkastu Dvojni fokus, kjer je priznala, da je Martin ob prvem srečanju ni navdušil. »Kakšen bizgec je, sem si rekla po eni uri pogovora z njim,« se je spominjala brez olepševanja. Kljub slabemu prvemu vtisu mu je dala še eno priložnost in med njima je pozneje preskočila iskrica. Razkrila je tudi nenavadno povabilo na prvi zmenek, saj jo je Strel povabil kar v savno, sama pa je vztrajala pri precej bolj običajnem kosilu. Njuna zgodba se je začela z dvomi in nepričakovanim preobratom, zdaj pa se po javno potrjenem razhodu končuje z očitki o polresnicah in povsem različnima pogledoma na zakon. Je pa jasno povedala, da je Martin vrhunski plavalec in da ima posebne darove. Med njimi tudi tako opevana komunikacija z delfini, ki je na energetski ravni. Ljudje pa so preveč dobesedno vzeli njegove izjave, da z njimi pogovarja. Komentirala pa je tudi nekatere njegove izjave, ki jih je dal v intervjujih: »Povedala sem mu, da je športnih in da je njegova odgovornost, da govori primerne stvari.«

Martina smo gostili tudi v ŠOKkastu. Pogovoru lahko prisluhnete spodaj.