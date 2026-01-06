Nekdanji novinar POP TV in njihov dopisnik iz Londona Branko Kastelic potrebuje pomoč. Tako se je na družbenih omrežjih obrnil na širšo javnost s prav posebno prošnjo. Išče namreč priporočila pri organizaciji poroke svoje hčerke Annabel.

Kastelic tako pravi, si njegova hči želi slavnostne poroke v Sloveniji, še posebej na eni najbolj prepoznavnih in romantičnih lokacij v državi, ob Blejskem jezeru. Poroka je načrtovana za maj 2027, udeležili pa naj bi se je družina in prijatelji iz Slovenije ter Londona.

Ob tem prosi za pomoč pri iskanju preverjenih ponudnikov in nasvetov glede celotne organizacije poroke. Zanimajo ga predlogi za lokacije, fotografe, catering, nastanitve in druge ključne elemente, ki bi mladoporočencema omogočili brezskrbno slavje. »Če imate kakršnekoli priporočila, napotke ali izkušnje, mi pišite v komentarjih ali pošljite osebno sporočilo,« je zapisal in dodal, da bo vse zbrane informacije posredoval hčerki.