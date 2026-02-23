  • Delo d.o.o.
DUŠI DVOJČICI

Bivši partner Jasne Kuljaj zdaj v romantičnem razmerju s prijateljico Tine Gaber

Nova izbranka nekdanjega Jasninega partnerja je njena medijska kolegica Neža Marolt.
Neža Marolt  FOTO: Mediaspeed.net FOTO:
Neža Marolt  FOTO: Mediaspeed.net FOTO:
A. G.
 23. 2. 2026 | 09:25
3:28
A+A-

Ljubezensko življenje znanih Slovencev znova buri domišljijo javnosti. Po ločitvi med nekdanjim nogometašem Sašo Lalovićem in voditeljico Jasno Kuljaj, ki sta v začetku lanskega leta tudi uradno podpisala ločitvene papirje, se zdi, da je srce priljubljenega športnika znova oddano. Iskrice naj bi preskočile med njim in voditeljico Neža Marolt, ki je na družbenih omrežjih namignila, da je spoznala svojo »dušo dvojčico«. Čeprav akterji razmerja javno še niso podali podrobnejših izjav, so namigi dovolj zgovorni, da so sprožili val ugibanj – še posebej zaradi povezav, ki segajo tudi v politične kroge.

Saša Lalović in Jasna Kuljaj sta veljala za enega bolj diskretnih parov na domači sceni. Čeprav sta bila oba prepoznavna obraza – on kot nekdanji nogometaš, ona kot televizijska voditeljica in radijska ustvarjalka – sta zasebno življenje uspešno držala stran od oči javnosti. Leta 2015 se jima je rodila hči Anastazija, ki sta jo vedno postavljala na prvo mesto. Po informacijah iz medijskih krogov naj bi se razšla že nekaj časa pred uradnim razhodom, a sta o tem molčala, dokler nista uredila vseh formalnosti. Takšna zrelost je bila med javnostjo pogosto pohvaljena.

Kako naj bi preskočile iskrice?

Po objavi zgodbe na Instagramu, kjer je Neža zapisala, da je spoznala »dušo dvojčico«, so sledilci hitro začeli povezovati to izjavo z nedavno ločenim Sašo Lalovićem. Po neuradnih informacijah iz družabnih krogov naj bi se spoznala na enem izmed javnih dogodkov v Ljubljani – domnevno na zasebnem druženju skupnih prijateljev, kjer naj bi pogovor hitro presegel formalnosti. Nekateri viri navajajo, da sta si blizu že več mesecev in da sta se sprva družila v širši družbi, nato pa naj bi se odnos poglobil. Javnih skupnih fotografij za zdaj še ni veliko, kar bi lahko pomenilo, da želita razmerje sprva ohraniti stran od medijskega pompa. Zanimivo je, da naj bi bila Neža in Jasna Kuljaj v preteklosti tudi del istega medijskega kroga, čeprav ni znano, ali sta bili osebno povezani. To razmerju daje dodatno plast zanimanja in odpira vprašanja o dinamiki med vsemi vpletenimi.

Duši dvojčici FOTO: Neža Marolt, Instagram
Duši dvojčici FOTO: Neža Marolt, Instagram

Neža Marolt velja za eno najbolj prepoznavnih in tudi najbolj karizmatičnih voditeljic mlajše generacije. Diplomirala je na Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, kjer je študirala komunikologijo. Prav tam naj bi se spletlo tudi njeno dolgoletno prijateljstvo s Tino Gaber, danes partnerko predsednika vlade Roberta Goloba. Po navedbah iz njunih javnih objav se Neža in Tina poznata še iz študentskih let, ko sta skupaj obiskovali predavanja, sodelovali pri projektih in ostali tesno povezani tudi po koncu študija. Njuno prijateljstvo je pogosto vidno na družbenih omrežjih, kjer si izmenjujeta podporo in skupne fotografije z dogodkov.

Neža je v preteklosti gradila kariero v televizijskih in spletnih medijih, sodelovala pri različnih zabavnih in informativnih projektih ter si ustvarila prepoznavno javno podobo – kombinacijo profesionalnosti, sproščenosti in glamurja. Pogosto je vabljena na družabne dogodke, modne večere in medijske projekte.

Po neuradnih informacijah iz družabnih krogov naj bi se spoznala na enem izmed javnih dogodkov v Ljubljani.

Neža Maroltljubezendružbena omrežjapartnerstvoJasna KuljajmedijiSaša Lalović
