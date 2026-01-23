Bizovičar bo žaril nacionalni zaklad in to ne le enega

Vsestranski ustvarjalec bo 27. in 28. februarja na Gospodarskem razstavišču zakuril ogenj, pripravil žar in okoli njega posedel tiste, ki vedo največ o Modrijanih in Petru Prevcu. Čeprav so videti brez greha, imajo kar precej masla na glavi. Tako trdi Lado Bizovičar. »Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Mislim, da skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na ogenj,« se namuzne Lado. Člani skupine Modrijani se medtem zelo veselijo gostov, ki se bodo šalili na njihov račun. »Prednost je, da smo skupina. Tako da se bomo z veseljem smejali Blažu,« pravijo ostali fantje, ki so si vsaj ob tej priložnosti oddahnili, da niso frontmani.

»Človek ima občutek, da o Ladu ve vse, v resnici pa ne ve ničesar. Ima krasno energijo, je izjemno zabaven, a tudi nepredvidljiv,« o gostitelju pravi Blaž Švab. Kdaj pa se je Lado odločil, da bo podkuril tudi Petru Prevcu? »Takrat, ko sem ga spoznal in ugotovil, da je to eno bistro, čedno, prijazno, uspešno bitje. Potem me je začelo gristi ljubosumje in sem ga ujel v trenutku, ko je privolil. In zdaj mora priti na žar,« pove Bizovičar. Peter Prevc priznava, da ga ni bilo treba dolgo prepričevati, saj mu je takšen smisel za humor blizu in ima z ljudmi čiste račune.