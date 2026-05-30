Bo Jakov Jozinović kljub nesoglasjem vendarle nastopil v Radencih? Oglasil se je Leljak: »Z veseljem bomo ... «

Potem ko je župan občine Radenci Roman Leljak v pogovoru za Podcast Velebit razkril podrobnosti pogajanj za nastop hrvaškega pevca Jakova Jozinovića, se je zdaj na družbenem omrežju Facebook odzval z izjavo za javnost.

Leljak je v podkastu med drugim dejal, da naj bi Jozinović za nastop v Radencih zahteval 35.000 evrov honorarja, kar je primerjal z zneskom, ki naj bi ga za nastop zahtevala Severina. Ob tem je trdil, da naj bi izvajalčeva ekipa predlagala, da bi občina javno navedla, da je pevec nastopil brezplačno, čeprav bi bil honorar plačan.

Na njegove navedbe se je odzvala Jozinovićeva menedžerka Mia Milovčić, ki je za hrvaške medije sporočila, da gre za »netočne in neresnične informacije«, ter opozorila na možnost pravnih ukrepov v primeru nadaljnjega širjenja takšnih trditev.

Jakov Jozinović.

»V zvezi z informacijami, ki so se v zadnjih dneh pojavile glede morebitnega nastopa hrvaškega glasbenega izvajalca Jakova Jozinovića v Radencih, Občina Radenci pojasnjuje, da do dogovora o nastopu ni prišlo,« je zapisal Leljak. »Po opravljenih pogovorih z zastopnico izvajalca ugotavljamo, da predlagani finančni pogoji ter nekatere dodatne zahteve niso bili skladni z organizacijskimi in finančnimi okviri prireditve, zato sodelovanja ni bilo mogoče uskladiti.« V objavi je mlademu hrvaškemu glasbeniku zaželel uspešno nadaljevanje kariere. »Ob tem poudarjamo, da je v Občini Radenci vedno dobrodošel.«

Roman Leljak, župan občine Radenci.

Leljak je v izjavi zapisal še, da bi bili v primeru drugačnih pogojev pripravljeni ponovno razmisliti o sodelovanju. »V primeru prihodnjih uskladitev pod pogoji, ki bodo primerljivi s pogoji drugih izvajalcev na slovenski in hrvaški glasbeni sceni, bomo z veseljem ponovno preučili možnost sodelovanja.«

