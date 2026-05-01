Bo Luka Dončić bivši zaročenki ponudil vrtoglavo milijonsko poravnavo?

Sodni spor med košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem in njegovo nekdanjo zaročenko Anamario Goltes se v Združenih državah Amerike nadaljuje z novim časovnim zamikom. Po poročanju tujih medijev bo sodišče v Los Angelesu o skrbništvu nad njuno hčerko prvič odločalo šele 14. avgusta, potem ko je bila prvotno predvidena obravnava prestavljena na zahtevo Dončićeve pravne ekipe.
Kot pojasnjuje odvetnik Gregor Verbajs, je trajanje postopka v takšnih primerih v veliki meri odvisno od pripravljenosti obeh staršev. Če se dogovorita o vseh ključnih vprašanjih glede otroka, je lahko postopek zaključen razmeroma hitro, v nekaj tednih. Če pa o skrbništvu, stikih in preživnini odloča sodišče, se lahko postopek zavleče tudi na leto dni ali več, čeprav imajo zadeve, ki vključujejo otroke, praviloma prednostno obravnavo.
Ena od odprtih dilem ostaja tudi vprašanje pristojnosti. Dončićeva stran naj bi zagovarjala možnost reševanja spora v Sloveniji, medtem ko je Goltesova postopek sprožila v Ameriki. Po navedbah Dončićeve odvetnice naj bi bila izbira ameriškega sodišča povezana tudi z višino potencialne preživnine.
Pri določanju preživnine se po besedah Verbajsa upoštevata predvsem potrebe otroka in finančne zmožnosti staršev. V primeru vrhunskega športnika, kot je Dončić, slednje niso vprašljive, zato je poudarek na zagotavljanju življenjskega standarda, primerljivega tistemu iz časa skupnega življenja staršev. V izračun se vključujejo stroški bivanja, izobraževanja, prehrane in prostočasnih dejavnosti.
Tuji mediji ocenjujejo, da bi lahko ameriško sodišče določilo preživnino v razponu med 200.000 in 600.000 dolarjev mesečno, kar bistveno presega slovensko prakso. Ta se po besedah Verbajsa v povprečju giblje med 180 in 300 evri, v izjemnih primerih pa lahko doseže okoli tisoč evrov.
