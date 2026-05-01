NOVE PODROBNOSTI

Bo Luka Dončić bivši zaročenki ponudil vrtoglavo milijonsko poravnavo?

Obravnava je preložena do konca sezone lige NBA, razplet pa bo odvisen predvsem od pripravljenosti obeh strani.
Luka Dončić FOTO: Andy Lyons Getty Images Via Afp

Luka Dončić in Anamaria FOTO: Instagram 

Laura Wasser FOTO: Getty Images

Anamaria Goltes in Luka Dončić FOTO: Instagram

Anamaria Goltes FOTO: Instagraam

Kaja Grozina
 1. 5. 2026 | 09:16
Sodni spor med košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem in njegovo nekdanjo zaročenko Anamario Goltes se v Združenih državah Amerike nadaljuje z novim časovnim zamikom. Po poročanju tujih medijev bo sodišče v Los Angelesu o skrbništvu nad njuno hčerko prvič odločalo šele 14. avgusta, potem ko je bila prvotno predvidena obravnava prestavljena na zahtevo Dončićeve pravne ekipe.

Preložitev je dosegla njegova odvetnica Laura Wasser, ena najbolj prepoznavnih ameriških odvetnic za družinsko pravo, ki je v preteklosti zastopala številne znane osebnosti, so poročali na 24ur. Sodišče je prepričala z argumentom, da bi sočasno vodenje zahtevnega sodnega postopka in zaključek sezone lige NBA za Dončića pomenila nesorazmerno obremenitev.

Kot pojasnjuje odvetnik Gregor Verbajs, je trajanje postopka v takšnih primerih v veliki meri odvisno od pripravljenosti obeh staršev. Če se dogovorita o vseh ključnih vprašanjih glede otroka, je lahko postopek zaključen razmeroma hitro, v nekaj tednih. Če pa o skrbništvu, stikih in preživnini odloča sodišče, se lahko postopek zavleče tudi na leto dni ali več, čeprav imajo zadeve, ki vključujejo otroke, praviloma prednostno obravnavo.

Ena od odprtih dilem ostaja tudi vprašanje pristojnosti. Dončićeva stran naj bi zagovarjala možnost reševanja spora v Sloveniji, medtem ko je Goltesova postopek sprožila v Ameriki. Po navedbah Dončićeve odvetnice naj bi bila izbira ameriškega sodišča povezana tudi z višino potencialne preživnine.

V Sloveniji preživnine praviloma le nekaj sto evrov

Pri določanju preživnine se po besedah Verbajsa upoštevata predvsem potrebe otroka in finančne zmožnosti staršev. V primeru vrhunskega športnika, kot je Dončić, slednje niso vprašljive, zato je poudarek na zagotavljanju življenjskega standarda, primerljivega tistemu iz časa skupnega življenja staršev. V izračun se vključujejo stroški bivanja, izobraževanja, prehrane in prostočasnih dejavnosti.

Tuji mediji ocenjujejo, da bi lahko ameriško sodišče določilo preživnino v razponu med 200.000 in 600.000 dolarjev mesečno, kar bistveno presega slovensko prakso. Ta se po besedah Verbajsa v povprečju giblje med 180 in 300 evri, v izjemnih primerih pa lahko doseže okoli tisoč evrov.

Med drugim se pojavljajo ugibanja o morebitni enkratni poravnavi v višini okoli 40 milijonov dolarjev, s katero naj bi se Dončić izognil dolgotrajnemu sodnemu postopku. Prav tako krožijo navedbe o prenosu premoženja na družinske člane, vendar za te trditve ni javno potrjenih dokazov. Za zdaj ostaja dejstvo, da se bo postopek na sodišču začel šele po koncu Dončićeve sezone v ligi NBA. Ali bo spor rešen sporazumno ali pa se bo razvil v dolgotrajen pravni boj, pa bo odvisno predvsem od nadaljnjih potez obeh strani.

