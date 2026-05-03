Bo Nuša vendarle postala odvetnica? Nekdanja prijateljica: »Ima splošno maturo in jaz jo vidim v tem poklicu« (VIDEO)

Tamara Talundžić se je po koncu skupnega bivanja z Nušo Šebjanič javno odzvala na vprašanja, ki so se v zadnjem času pojavljala v javnosti. Nekdanji tekmovalki Kmetije sta bili po šovu nekaj časa sostanovalki in sodelovali pri ustvarjanju spletnih vsebin, nato pa se je Nuša odselila.

V pogovoru je Tamara jasno zavrnila namigovanja, da bi se Nuša lahko odločila za ustvarjanje vsebin za odrasle. »Ne, OnlyFansa nima in ga ne bo nikoli imela,« je dejala. Ob tem je poudarila, da Nušo vidi v drugačni karieri. »Jaz jo res vidim v tem poklicu, ki ga želi, se pravi, da postane odvetnica.«

Nuša je v oddaji Sanjski moški Hrvaške povedala, da študira za odvetnico, kasneje pa pojasnila, da o študiju prava razmišlja in si želi to pot uresničiti. Tamara je v pogovoru poudarila, da Nušina pot po njenem mnenju ostaja odprta. Ko je sogovornik namignil, da naj bi načrti o pravu že propadli, je odgovorila, da to ne drži, in dodala, da ima Nuša opravljeno splošno maturo, kar ji omogoča nadaljnje izobraževanje.

V nadaljevanju pogovora je Tamara opozorila tudi na odgovornost: »Tako stvar, če jo počneš, jo moraš znati nositi. Moraš sprejeti posledice, moraš biti človek za to,« je dejala in izrazila upanje, da se Nuša ne bo odločila nepremišljeno. Dodala je, da ji želi vse dobro, ne glede na to, kakšen bo njun odnos v prihodnje.

PREBERITE TUDI: Je Nuša povedala vse po pravici? »Že pet let sem manekenka in študiram za odvetnico« (VIDEO)